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Avertisment dur al Rusiei după summitul NATO de la Ankara: „Deciziile iresponsabile pot duce la o catastrofă”

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Russian Foreign Minister Sergey Lavrov's annual press conference
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt al MAE rus. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Cum este văzută la Moscova atitudinea NATO față de ucraineni „Americanii nu s-au lăsat păcăliți” „Cheltuieli inutile” 

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a calificat drept „iresponsabile” angajamentele asumate de NATO în favoarea Ucrainei în cadrul summitului din Turcia, acuzând totodată statele europene că se pregătesc „pentru un conflict armat cu Rusia”, notează AFP.

Zaharova a afirmat că „fisurile din relaţiile transatlantice nu au dispărut, chiar dacă liderii ţărilor europene şi ai Canadei şi-au demonstrat fără rezerve loialitatea faţă de Washington”, declarându-şi disponibilitatea de a-şi asuma mai multe obligaţii în ceea ce priveşte apărarea teritoriului propriu, potrivit TASS.

Ea a subliniat că aceştia intenţionează să se apere în primul rând împotriva Federaţiei Ruse, pe care o numesc din nou o ameninţare pe termen lung la adresa securităţii euroatlantice.

„Toţi aliaţii au semnat acest lucru la Ankara”, a punctat aceasta.

„Au făcut acest lucru chiar şi cei care afirmă că nu există niciun semn al unui atac iminent din partea Federaţiei Ruse”, a constatat Zaharova cu regret înainte de a conchide: „Confruntarea cu Rusia are un caracter existenţial şi sistemic pentru NATO”.

Cum este văzută la Moscova atitudinea NATO față de ucraineni

Zaharova a comentat sarcastic că NATO îi consideră pe ucraineni doar „materiale de consum pentru satisfacerea propriilor ambiţii geopolitice, fără a se gândi la soarta lor şi fără a ţine seama de interesele reale ale europenilor”, pe fondul finanţării regimului de la Kiev cu miliarde de euro.

În cadrul summitului, Ucrainei i s-a promis ajutor militar în valoare de 70 de miliarde de euro în 2026, cu menţinerea aceluiaşi nivel de sprijin în 2027.

Linia generală a NATO rămâne neschimbată - militarizarea continentului european, concentrarea asupra consolidării potenţialului defensiv şi pregătirea pentru un conflict armat cu Federaţia Rusă, a remarcat Zaharova.

„Şi, desigur, ajutorul acordat Ucrainei, care este folosit de radicalii din rândurile alianţei pentru a atinge un obiectiv efemer - o «înfrângere strategică» a ţării noastre”, a menţionat ea.

„Aliaţii din cadrul blocului sunt gata să cheltuiască miliarde de dolari pentru a sprijini regimul nazist de la Kiev şi activitatea sa teroristă, reducând în acelaşi timp cheltuielile destinate soluţionării problemelor socio-economice tot mai numeroase şi aducând un prejudiciu ireparabil bunăstării populaţiei Europei”, s-a îngrijorat reprezentanta Moscovei.

„Americanii nu s-au lăsat păcăliți”

De fapt, actualele elite europene „îşi propun să ocupe poziţii de frunte în confruntarea Occidentului colectiv cu ţara noastră”, a reproşat Zaharova.

„Şi, cel mai probabil, nu le trece prin cap că toate acestea presupun nu doar crearea de ameninţări şi probleme pentru Rusia, ci şi o epuizare semnificativă a resurselor şi formarea unor focare de tensiune militară chiar în Europa”, atrage ea atenţia.

În acest context, consideră ea, americanii nu-şi ascund dezamăgirea faţă de blocul nord-atlantic. „Problema Groenlandei nu se rezolvă conform scenariului american. Nu se trece cu vederea resentimentul faţă de faptul că membrii alianţei s-au comportat, aşa cum se consideră la Washington, într-un mod nespecific alianţei, atunci când Statele Unite aveau nevoie de sprijinul lor”, a subliniat Zaharova.

„Americanii nu s-au lăsat păcăliţi nici de contabilitatea creativă a lui Mark Rutte, care, jonglând cu cifrele, a încercat să-l convingă pe liderul lor de importanţa eforturilor depuse de europeni şi canadieni pentru creşterea cheltuielilor militare”, a subliniat ea.

Mark Rutte nu a reșit nimic, susține Zaharova

Zaharova a spus că oricât s-ar fi străduit secretarul general al NATO, Mark Rutte, să prezinte summitul ca fiind unul epocal pentru alianţă, nu a reuşit nimic.

„Lui Mark «Teflon», cum este numit secretarul general, nu i-au fost de folos abilităţile sale de agent de vânzări pentru a netezi asperităţile din relaţiile dintre aliaţii NATO. În special, nu a reuşit să-l liniştească pe preşedintele SUA, Donald Trump, pentru ca acesta să nu-şi piardă interesul faţă de participarea la asigurarea securităţii Europei şi să nu forţeze retragerea forţelor şi mijloacelor americane de pe continent”, a comentat ea, potrivit News.ro.

„Cheltuieli inutile” 

„Este de remarcat, în acest context, recunoaşterea secretarului general al alianţei că s-au alocat atât de mulţi bani, încât industria nu reuşeşte să îi valorifice”, a comentat reprezentanta MAE rus.

„Conform estimărilor preliminare, în 2026 cheltuielile totale ale tuturor ţărilor membre pentru apărare ar trebui să ajungă deja la 1,8 trilioane. Câte lucruri bune s-ar putea face cu aceşti bani?”, s-a întrebat ea.

„Aşa cum a constatat secretarul general al NATO, Mark Rutte, «nu este timp de ezitări». Păcat, pentru că dacă strategii NATO s-ar fi oprit şi ar fi reflectat, poate că nu ar fi luat decizii atât de iresponsabile, care pot duce la o catastrofă nu numai pentru alianţă, ci şi pentru întreaga lume”, şi-a încheiat comentariul, pe o notă de ameninţare, Maria Zaharova.

 

Editor : C.L.B.

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