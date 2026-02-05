Reacția unui comisar european după declarațiile șefului FIFA despre Rusia: „Nu totul este negociabil”

Comisarul european maltez pentru Echitate Intergenerațională, Tineret, Cultură și Sport, Glenn Micallef, a respins miercuri posibilitatea ridicării interdicției impuse Rusiei în competițiile internaționale, anunțată recent de președintele FIFA, Gianni Infantino.

Micallef i s-a adresat direct lui Infantino prin intermediul contului său de Twitter, amintindu-i că valorile „nu sunt negociabile”. „Sportul nu există în vid. Reflectă cine suntem și ce alegem să reprezentăm”, a transmis comisarul european.

Declarațiile vin după ce Gianni Infantino a afirmat, într-un interviu acordat postului britanic Sky, că interdicția impusă Rusiei ar trebui ridicată, susținând că măsura „nu a realizat nimic” și că ar putea fi relaxată, cel puțin la nivel de tineret.

Echipele din Rusia și Belarus, precum și selecționatele celor două țări, au fost excluse din competițiile internaționale după invazia armatei ruse în Ucraina, la începutul anului 2022.

„Această interdicție nu a realizat nimic; a creat doar mai multă frustrare și ură. Ridicarea ei pentru echipele de tineret feminine și masculine ar putea ajuta”, a declarat Infantino. Poziția sa a fost respinsă ferm de Glenn Micallef, care a subliniat importanța siguranței publice, a clarității și a simbolurilor în sport.

„A permite agresorilor să revină în fotbalul mondial ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat ignoră riscurile reale de securitate și durerea profundă cauzată de război. Steagurile, uniformele și imnurile reprezintă state, acțiuni și valori. Normalizarea este inacceptabilă”, a spus oficialul european.

Apel la dialog și responsabilitate

Micallef a subliniat rolul fotbalului în sportul mondial și a cerut implicarea fanilor, sindicatelor și altor părți interesate pentru stabilirea unor limite clare privind ceea ce este acceptabil.

„Fotbalul dă tonul sportului mondial. Alte sporturi, federații și state membre ale Uniunea Europeană și-au exprimat deja îngrijorări serioase. Deciziile trebuie luate prin discuții colective și evaluări ale riscurilor”, a afirmat el.

Comisarul a făcut referire și la viitoarele Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, subliniind importanța unității și a valorilor europene în sport. „Trebuie să reafirmăm Modelul European al Sportului: responsabilitate, solidaritate și respect pentru valorile noastre”, a declarat Micallef.

În încheiere, oficialul european a transmis un mesaj clar privind poziția sa față de ridicarea interdicției impuse Rusiei: „Nu totul este negociabil”.

Editor : M.I.