Revoltă după noi atacuri rusești în Ucraina. Un milion de oameni au stat ore în șir fără căldură și apă, afirmă Kievul

Data publicării:
ucraina atacuri
Atac rusesc în Bahmut, respins de ucraineni. Foto: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Peste un milion de oameni din sud-estul Ucrainei au petrecut ore întregi fără încălzire și apă ca urmare a atacurilor aeriene rusești, au declarat oficialii locali. Atacurile au avariat infrastructura din regiunea sud-estică Dnipropetrovsk, precum și din regiunea vecină Zaporojia, anunță BBC. Rusia a intensificat recent atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, cu scopul de a paraliza aprovizionarea cu energie electrică în timpul unei ierni aspre, mai arată jurnaliștii britanici.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia de „batjocură” și a cerut sprijinul Occidentului. Ulterior, el a declarat că există temeri privind „un nou atac masiv al Rusiei”, întrucât Moscova încearcă să profite de condițiile meteorologice, fiind așteptate ninsori abundente și înghețuri în toată Ucraina.

Spitalele, instalațiile de alimentare cu apă și alte servicii critice din Dnipropetrovsk au fost nevoite să funcționeze pe sisteme de rezervă, a declarat ministerul Energiei, în timp ce locuitorii au fost îndemnați să limiteze consumul de energie electrică pentru a evita suprasolicitarea rețelei.

DTEK, cel mai mare furnizor privat de energie din Ucraina, se află într-o stare permanentă de criză din cauza atacurilor rusești asupra rețelei, a declarat luna trecută directorul executiv al companiei pentru BBC, majoritatea Ucrainei suferind de întreruperi lungi de energie electrică în timpul iernii.

Maxim Timchenko, directorul executiv al DTEK, care furnizează energie electrică pentru 5,6 milioane de ucraineni, a declarat că intensitatea atacurilor a fost atât de frecventă încât „pur și simplu nu avem timp să ne recuperăm”.

Pe măsură ce se apropie a patra aniversare a invaziei rusești la scară largă, Timchenko a declarat că Rusia a atacat în repetate rânduri rețeaua energetică a DTEK cu „valuri de drone, rachete de croazieră și balistice”, iar compania sa a întâmpinat dificultăți în a face față situației.

„Nu există niciun sens militar în astfel de atacuri asupra sectorului energetic, asupra infrastructurii”, a declarat Zelenski joi.

El a îndemnat ucrainenii să rămână „rezistenți” împotriva încercărilor Rusiei „de a distruge Ucraina” și a adăugat că negocierile de pace menite să pună capăt războiului nu ar trebui să fie un motiv pentru a încetini livrările occidentale pentru apărarea aeriană a Ucrainei.

Zelenski a efectuat un turneu diplomatic săptămâna aceasta, întâlnindu-se cu aliații din „Coaliția de Voință” și cu emisarii de pace ai președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner.

În urma discuțiilor de marți de la Paris, Marea Britanie și Franța au semnat o declarație de intenție privind desfășurarea de trupe în Ucraina în cazul încheierii unui acord de pace – o măsură despre care Moscova a avertizat că ar transforma forțele străine într-o „țintă legitimă”.

Însă, o zi mai târziu, Zelenski a declarat că aliații europeni nu i-au dat garanții solide că vor proteja țara sa în cazul unei noi agresiuni rusești. Cu toate acestea, el a spus că, în opinia sa, războiul pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei ar putea lua sfârșit în prima jumătate a anului 2026.

În discursul său de la deschiderea președinției Ciprului la UE pentru următoarele șase luni, președintele ucrainean a afirmat că negocierile cu partenerii europeni și cu SUA au intrat într-o nouă etapă și a subliniat că UE ar trebui să joace un rol central în orice acord.

Președintele Donald Trump a condus eforturile de a pune capăt războiului. Propunerile sale – modificate de Ucraina și aliații săi europeni – prevăd concesii teritoriale ale Ucrainei către Rusia în zone pe care aceasta nu le controlează încă în estul țării.

Negocierile se concentrează pe aceste puncte – ultimele 10% din acord, potrivit lui Zelenski. Până în prezent, Ucraina a refuzat să accepte cedarea de teritorii către Rusia.

Odată convenite, aceste propuneri ar avea nevoie de aprobarea Rusiei.

