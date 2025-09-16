Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie. Când cred ucrainenii că se va termina războiul

Un sondaj dat publicității astăzi arată o anumită prudență în rândul ucrainenilor, întrebați când se va termina războiul.

Aproximativ 45% dintre cetățenii ucraineni cred că războiul pe scară largă pe care Rusia l-a declanșat împotriva țării lor se va încheia în 2025 sau 2026.

Sociologii au întrebat respondenții când, în opinia lor, ar putea lua sfârșit războiul. Doar 18% dintre ucraineni se așteaptă ca războiul să se încheie până la sfârșitul anului 2025. În schimb, 27% prevăd că se va încheia în 2026, iar 32% spun că în 2027 sau mai târziu. Unul din patru respondenți (23%) a răspuns „Nu știu”.

Între timp, majoritatea ucrainenilor (62%) continuă să spună că sunt dispuși să suporte războiul atât timp cât va fi necesar (cifrele erau identice la începutul lunii iunie 2025), arată sondajul realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev.

