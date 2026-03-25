România redistribuie peste 2,8 miliarde de euro din fonduri UE: Unde merg banii și ce priorități finanțează

Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă CE pentru Drepturi Sociale și Competențe, Locuri de Muncă de Calitate și Pregătire. Sursa foto: Profimedia Images

Vicepreședinta Comisiei Europene Roxana Mînzatu anunță că România realocă peste 2,8 miliarde de euro din fonduri europene către patru dintre noile priorități ale UE, în cadrul revizuirii Politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027.

„România realocă peste 2,8 miliarde de Euro din bani europeni către 4 din cele 5 noi priorităţi europene, în cadrul procesului de revizuire al Politicii de coeziune din bugetul multianual 2021-2027: Competitivitate şi tehnologii strategice – 1,53 miliarde Euro, Apărare şi pregătire pentru situaţii de criză – 904 milioane Euro, Locuinţe – 208 milioane Euro, Infrastructură de apă – 200 milioane Euro”, scrie comisarul european pe Facebook.

Roxana Mînzatu arată că o parte importantă din această realocare de fonduri, respectiv aprox. 456 milioane Euro, este susţinută din Fondul Social European Plus, pe care îl gestionează la nivelul Comisiei Europene. Vicepreşedinta Comisiei Europene prezintă cum vor fi folosiţi banii:

  • În tehnologii strategice – pentru proiecte în digitalizare, sănătate, industrie şi tranziţie economică, inclusiv pentru modernizarea agriculturii şi pentru formarea oamenilor în domenii de viitor;
  • În competenţe noi pentru oameni – pentru formare în domenii precum tehnologii digitale, sănătate, securitate cibernetică, apărare, pregătire civilă şi chiar apărare;
  • În infrastructură pentru apărare şi situaţii de criză – pentru mobilitate militară, inclusiv construcţia de autostrazi, precum şi pentru consolidarea capacităţilor de producţie din domeniul apărării;
  • În reţele de apă şi apă uzată – pentru extinderea şi modernizarea infrastructurii esenţiale de apă, astfel încât mai multe comunităţi să aibă access facil la această necesitate de bază;
  • În locuinţe sociale şi accesibile – pentru construirea sau dezvoltarea de locuinţe sociale, inclusiv prin programe regionale şi prin Fondul pentru Tranziţie Justă.

„Alături de vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene, colegul meu Raffele Fitto, am prezentat astăzi, în Colegiul Comisarilor şi în conferinţă de presă la sediul Comisiei Europene, rezultatele procesului de revizuire a fondurilor de coeziune din bugetul actual pentru perioada 2021-2027. Aproape 34 miliarde de euro au fost realocate către cinci noi priorităţi europene cheie la nivelul a 25 din 27 state membre UE. Din această sumă, 3,3 miliarde Euro este realocare în cadrul Fondului Social European Plus, pe care îl coordonez. România, cu o realocare de 2,837 miliarde de Euro, este unul dintre statele care a alocat cei mai multi bani pentru aceste noi nevoi europene strategice, fiind în top 5”, explică Roxana Mînzatu, Polonia având 8.054 miliarde Euro, Italia – 7,058 miliarde Euro, Spania – 3,201 miliarde Euro, România – 2,837 miliarde Euro şi Portugalia – 2,541 miliarde Euro.

„Această realocare demonstrează că Politica de coeziune a UE este una extrem de relevantă pentru a răspunde noilor priorităţi europene păstrând obiectivul ei fundamental: reducerea decalajelor de dezvoltare între regiuni şi state membre”, apreciază comisarul european.

Executive Vice-President of the European Commission for People and Skills and Preparation and Commissioner for Education and Quality Employment and So
