Rusia a predat Kievului trupurile a 1.000 de soldaţi ucraineni decedaţi

Rusia a predat trupurile a 1.000 de soldaţi ucraineni decedaţi, majoritatea căzuţi pe front, iar unii morţi în captivitate, a anunţat marţi Kievul, acest tip de schimburi constituind unul dintre puţinele rezultate ale negocierilor între cele două ţări, informează Kyiv Independent.

„În virtutea măsurilor de repatriere, trupurile a 1.000 de persoane decedate au fost predate Ucrainei” de către partea rusă, care a precizat că este vorba despre soldaţi ucraineni, potrivit Centrului ucrainean pentru prizonieri de război.



Potrivit acestei surse, cinci dintre trupurile predate sunt cele ale unor militari decedaţi în timpul captivităţii lor în Rusia din cauza rănilor sau bolilor.



Negociatorul rus Vladimir Medinski a confirmat pe Telegram acest schimb, precizând că Kievul i-a predat la rândul său trupurile a 19 soldaţi ruşi ucişi.



Acest schimb urcă la peste 11.000 numărul de soldaţi morţi predaţi Ucrainei de către Rusia de la începutul acestui an.



Aceste schimburi de soldaţi ucişi şi de prizonieri de război sunt printre singurele domenii de cooperare care au mai rămas între Kiev şi Moscova de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022.



Cele două tabere au convenit asupra unor noi schimburi în timpul celor mai recente negocieri ale lor care au avut loc în iulie la Istanbul, fiind singurul rezultat concret al acestor negocieri.

