Rusia, acuzată că va „cânta și dansa pe oase” după reconstrucția teatrului din Mariupol. Când vor avea loc primele spectacole

Cuvântul „copii” era scris cu litere mari și albe în curte, vizibil din cer, dar asta nu a contat. Bombardamentul aerian al Rusiei asupra Teatrului Dramatic din Mariupol, o clădire din epoca sovietică, a provocat moartea a sute de oameni, fiind una dintre cele mai grave tragedii în războiul din Ucraina, relatează The Times.

După trei ani și jumătate, teatrul urmează să fie redeschis în urma unui proiect de restaurare finanțat de Kremlin, care a fost descris ca o insultă la adresa memoriei celor morți.

„Evenimentele din 2022 au fost o încercare dificilă pentru oraș și pentru teatru”, se arată într-o descriere de pe noul site web al teatrului.

„Încă o dată, așa cum s-a întâmplat de multe ori înainte, teatrul, împreună cu orașul Mariupol, renaște”.

Autoritățile au salutat revenirea „clasicilor ruși și sovietici” pe scena teatrului, inclusiv a operelor lui Alexander Pușkin și Anton Cehov.

Aproximativ o mie de persoane se adăposteau în interiorul teatrului când acesta a fost ținta unor avioane de război rusești în martie 2022. Grupurile pentru drepturile omului susțin că teatrul a fost lovit de două bombe de 500 kg.

Se estimează că până la 600 de oameni au fost uciși în atac, deși capturarea de către Rusia a orașului portuar Mariupol, din regiunea Donețk, înseamnă că până în prezent a fost imposibil să se stabilească numărul final al victimelor.

Lucrările de restaurare la teatrul din perioada sovietică au fost efectuate de o companie de construcții cu sediul în Sankt Petersburg, iar oficialii ruși au declarat că acestea vor fi finalizate în următoarele săptămâni. Primele spectacole sunt așteptate să aibă loc de sărbătorile de Anul Nou, potrivit presei ruse.

Aproximativ cincizeci din cei două sute de angajați ai teatrului dinainte de război au fugit în teritoriul controlat de Ucraina, iar unii continuă să activeze împreună. Dintre cei care au rămas în Mariupol, mulți joacă în noul teatru controlat de Rusia, care susține spectacole într-o altă sală din oraș și a petrecut o mare parte din toamnă în turnee în teatrele din Siberia.

Consiliul municipal exilat din Mariupol, care are acum sediul în orașul Dnipro, a acuzat Rusia că intenționează să „cânte și să danseze pe oasele” victimelor bombardamentului.

„După ocuparea [Mariupolului], primul lucru pe care l-au făcut rușii a fost să împrejmuiască locul crimei [la teatru]. Acest lucru a fost făcut pentru a ascunde îndepărtarea molozului care conținea cadavrele victimelor”, a adăugat acesta.

Bombardarea teatrului a fost calificată drept „o crimă de război evidentă” de către Amnesty International. Printre cei care se adăposteau în acel moment se aflau femei însărcinate, mame cu nou-născuți și copii din orfelinate locale, spun martorii. Alții spun că au văzut avioane rusești aruncând bombele care au lovit clădirea.

La o lună după atac, Yuriy Butusov, un jurnalist ucrainean, a publicat ceea ce părea a fi o conversație interceptată între membrii unei companii funerare ruse care fusese însărcinată cu îndepărtarea cadavrelor din teatru folosind tractoare și alte echipamente.

În 2023, soprana chineză Wang Fang a interpretat Katyusha, un cântec sovietic din al Doilea Război Mondial, în ruinele teatrului, cu ocazia vizitei unei delegații chineze în oraș.

Rusia a negat că ar fi vizat teatrul și susține că acesta a fost aruncat în aer de trupele ucrainene. Nu a furnizat dovezi care să susțină această afirmație.

„Restaurarea acestui monument cultural a fost o chestiune de onoare pentru noi”, a spus Denis Pușilin, liderul instalat de Kremlin în regiunea ocupată Donețk.

Kremlinul a investit fonduri în reconstrucția orașului Mariupol, unde, potrivit Kievului, până la 95% din clădiri au fost avariate în 2022. Localnicii s-au plâns că multe dintre noile locuințe sunt construite în mod defectuos și au fost ridicate în scopuri propagandistice.

Site-ul teatrului conținea o imagine simulată a teatrului distrus după finalizarea reconstrucției și un grup de oameni care priveau afișele pentru spectacolele Vaudevilles și A Soldier’s Soul and Fate ale lui Anton Cehov, o piesă care se petrece în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Un alt afiș promovează Town Musicians of Bremen, basmul fraților Grimm. Un musical și un desen animat bazate pe acesta din urmă au fost extrem de populare în toată Uniunea Sovietică.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că până la 20.000 de persoane au murit în Mariupol în primele săptămâni ale invaziei rusești în Ucraina. El a mai spus că proiectele de reconstrucție ale Rusiei sunt o încercare de a ascunde crimele comise. Ucraina susține că muncitorii din construcții au turnat beton peste cadavre și au folosit clor pentru a masca mirosul de carne putrezită.

Citește și:

2 ani de la bombardarea teatrului din Mariupol, unde se adăposteau sute de civili. „Fiecare criminal rus trebuie tras la răspundere”

„Orașul nostru rusesc”: Cum se folosește Rusia de influenceri ca să ascundă atrocitățile comise în Mariupol, după trei ani de ocupație

Editor : A.M.G.