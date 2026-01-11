„Santinela Arctică”. Propunerea Germaniei pentru a reduce tensiunile cu SUA legate de Groenlanda și modelul pe care s-ar baza

Germania va propune înființarea unei misiuni comune NATO pentru monitorizarea și protejarea intereselor de securitate din regiunea arctică, în încercarea de a reduce tensiunile cu SUA legate de amenințările lui Donald Trump de a anexa Groenlanda, susțin două persoane familiarizate cu planurile, citate de Bloomberg.

Misiunea „Baltic Sentry” (Santinela Baltică) a NATO — lansată acum un an pentru a proteja infrastructura critică din Marea Baltică — ar putea servi drept plan pentru o nouă misiune „Arctic Sentry” (Santinela Arctică), care ar include Groenlanda, au declarat persoanele, care au refuzat să își dezvăluie identitatea în timp ce discutau despre planuri confidențiale.

În timp ce președintele american Donald Trump a reflectat mult timp asupra includerii Groenlandei în SUA din motive de securitate națională, atenția sa asupra insulei autonome care face parte din Regatul Danemarcei s-a intensificat în ultimele zile în urma raidului îndrăzneț al SUA de capturare a liderului Venezuelei, Nicolas Maduro.

Această acțiune a stârnit noi temeri în rândul aliaților cu privire la disponibilitatea lui Trump de a desfășura armata pentru a-și atinge obiectivele de politică externă. Retorica sa aprinsă privind Groenlanda a stimulat o avalanșă de activități diplomatice, în timp ce oficialii încearcă să-i stabilească intențiile.

Duminică, vicecancelarul Germaniei — care zboară la Washington săptămâna aceasta pentru o reuniune a miniștrilor de finanțe convocată de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent — a cerut SUA să respecte suveranitatea Groenlandei și dreptul internațional. Vor fi prezenți miniștrii Grupului celor Șapte, precum și oficiali din Australia, Coreea de Sud, India, Mexic și Uniunea Europeană.

„Este exclusiv o chestiune a Danemarcei și Groenlandei să decidă asupra viitorului Groenlandei”, a declarat Lars Klingbeil, care este și șeful finanțelor Germaniei. „Suveranitatea și integritatea teritorială trebuie respectate. Aceste principii ale dreptului internațional se aplică tuturor - inclusiv Statelor Unite. Lucrăm împreună ca aliați NATO pentru a spori securitatea în Arctica, nu unii împotriva altora.”

Klingbeil nu este singurul oficial german de rang înalt care vizitează capitala SUA săptămâna aceasta. Ministrul de externe, Johann Wadephul, urmează să se întâlnească acolo și cu omologul său american, Marco Rubio, după o vizită în Islanda.

„Acolo unde există opinii diferite, dorim să lucrăm la aceste diferențe prin dialog pentru a face dreptate responsabilității noastre comune pentru pace și securitate”, a declarat Wadephul într-un comunicat înainte de plecarea sa. Atlanticul de Nord este „important din punct de vedere strategic pentru securitatea noastră comună”, a spus el, adăugând că intenționează să discute despre cea mai bună modalitate „de a-și asuma această responsabilitate în cadrul NATO - având în vedere rivalitățile vechi și noi din regiune dintre Rusia și China - împreună”.

„Interesele legitime ale tuturor aliaților NATO, dar și cele ale locuitorilor din regiune, trebuie să fie în centrul considerațiilor noastre”, a declarat Wadephul. „Desigur, acest lucru este valabil și pentru Groenlanda și poporul său.”

Ţările membre NATO poartă discuţii „constructive” privind Groenlanda, a declarat, duminică, la o conferinţă pe tema apărării desfăşurată în Suedia, comandantul suprem al forţelor aliate din Europa, americanul Alexus Grynkewich.

Oficialul a subliniat importanţa strategică tot mai mare a Arcticii, pe măsură ce gheaţa se retrage şi accesul în zonă devine mai uşor. „Am văzut nave chineze patrulând împreună cu Rusia, nu numai de-a lungul coastei nordice a Rusiei, ci şi la nord de Alaska, în apropierea Canadei şi în alte locuri (...), iar acest lucru nu are scopuri paşnice, ei nu studiază focile şi urşii polari”, a insistat Grynkewich, citat de AFP.

Între timp, Germania şi Danemarca se pregătesc să trimită delegaţii în Statele Unite pentru discuţii cu oficiali americani.

Regatul Unit poartă discuții cu aliații săi cu privire la trimiterea de trupe în Groenlanda, ca parte a unei posibile misiuni NATO, potrivit unui articol din The Telegraph.

Între timp, forțele maritime ale NATO „se antrenează împreună în condițiile dure din nordul îndepărtat pentru a menține siguranța acestei regiuni strategic importante”, a anunțat alianța într-o postare pe X, duminică.

