Scandal în Parlamentul European. Roberta Metsola a respins inițiativa unui minut de reculegere pentru Charlie Kirk

Data publicării:
Roberta Metsola
Foto: Profimedia

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a respins joi propunerea grupurilor de dreapta de a ţine un minut de reculegere pentru influencerul conservator american Charlie Kirk, care a fost ucis cu o zi înainte în timpul unui eveniment în campusul unei universităţi din Utah, relatează Politico.

Iniţiativa a fost propusă iniţial de Charlie Weimers, europarlamentar din partea grupului de dreapta Conservatorii şi Reformiştii Europeni (ECR), ca măsură simbolică „pentru a declara că dreptul la libertatea de exprimare nu poate fi anulat”, potrivit unui schimb de e-mailuri cu zeci de europarlamentari.

Grupurile de dreapta şi de extremă dreapta, întrebate de Politico, au confirmat că susţineau iniţiativa.

Kirk ţinea un discurs la Universitatea Utah Valley miercuri, când a fost împuşcat mortal. Tânărul de 31 de ani era un pilon al politicii conservatoare din SUA, iar uciderea sa a declanşat un val de durere, inclusiv din partea preşedintelui american Donald Trump.

FBI a difuzat primele imagini cu un bărbat căutat în cazul uciderii lui Charlie Kirk. Autoritățile cer ajutorul publicului

„Asasinarea sa ne reaminteşte importanţa protejării libertăţilor fundamentale, chiar şi în societăţile democratice”, a declarat preşedintele grupului de extremă dreapta Europa Naţiunilor Suverane (ESN), deputatul Alternative für Deutschland, René Aust.

Însă Roberta Metsola a respins propunerea, un purtător de cuvânt al preşedintei Parlamentului explicând pentru Politico: „Minutele de reculegere sunt anunţate de preşedinte la deschiderea şedinţei plenare”.

Deschiderea şedinţei plenare a avut loc luni.

Purtătorul de cuvânt a adăugat ulterior: „Dacă există o cerere pentru un minut de reculegere, cererea trebuie să vină de la un grup politic pentru a fi ţinut la deschiderea sesiunii. Dacă există o cerere, aceasta poate fi, desigur, îndeplinită în octombrie”.

În schimb, lui Weimers i s-a „permis să ridice o chestiune de procedură în acest sens, aşa s-a convenit”, a declarat un purtător de cuvânt al partidului său, Democraţii Suedezi. I s-a permis să facă o declaraţie cu privire la împuşcarea lui Kirk înainte de începerea sesiunii de vot.

Weimers şi-a început declaraţia, apoi a încercat să cedeze timpul rămas pentru un omagiu în tăcere, dar vicepreşedinta Parlamentului care prezida sesiunea, Katarina Barley, din grupul S&D, l-a întrerupt, provocând proteste din partea deputaţilor europeni de dreapta şi de extremă dreapta, care au bătut cu pumnii în mese şi au strigat.

„Am discutat acest lucru şi ştiţi că preşedintele a refuzat un minut de reculegere”, a spus Barley, ca răspuns la protestele parlamentarilor. Declaraţia sa a fost întâmpinată cu aplauze din partea facţiunilor politice de centru şi de stânga.

Grupurile de centru-dreapta, liberale şi de stânga au evitat să comenteze propunerea şi au susţinut că aceasta este decizia preşedintelui Parlamentului.

 

