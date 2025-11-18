Live TV

Video Scandal uriaș în Parlamentul de la Kiev. Opoziția a blocat tribuna oficială și a cerut demisia Guvernului

rada kiev
Scandalul de corupție din Ucraina

Membrii fracțiunii fostului președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, „Solidaritatea Europeană”, au cerut dizolvarea cabinetului de miniștri. Parlamentarii au blocat tribuna Radei și au strigat pentru a bloca activitatea Legislativului.

„Doresc să mulțumesc fiecăruia dintre cei 51 de deputați ai „Solidarității Europene”, „Golos”, „Servitorii poporului” și „Batkivșcina” care au semnat cererea de demisie a guvernului. Astăzi nu vom permite votarea (demisiei. — N. red.) acestor doi miniștri. Nu vom vota pentru încercarea de a elibera tensiunea și de a menține verticala corupției. Facem apel la oprirea guvernului lui Ali Baba și la formarea unei coaliții”, a declarat Poroshenko de la tribuna parlamentului.

După aceea, deputații partidului său au blocat tribuna, strigând: „Jos guvernul!”. Președintele Radei, Ruslan Stefanchuk, a declarat că parlamentul nu poate continua lucrările și a anunțat o pauză. În cadrul acestei ședințe, deputații trebuiau să examineze demisia lui Herman Galushchenko, implicat într-un caz de corupție în domeniul energiei, din funcția de ministru al justiției, precum și a Svetlanei Grinchuk din funcția de ministru al energiei.

Scandalul de corupție din Ucraina

Pe 10 noiembrie, NABU a început o operațiune specială de amploare pentru a descoperi schemele de corupție din sectorul energetic. Agenția a publicat fotografii cu gențile găsite în timpul perchezițiilor, pline cu teancuri de valută străină.

Potrivit deputatului Iaroslav Zheleznak, Biroul Anticorupție a efectuat percheziții la fostul ministru al Energiei, German Galushchenko, și la compania Energoatom. Potrivit „Ukrainska Pravda”, angajații NABU au venit și la Timur Mindich, considerat „portofelul” lui Volodimir Zelenski. Zhelezniak a precizat că omul de afaceri a fost scos în grabă din Ucraina înainte de asta.

Potrivit lui Zhelezniak, Carlson este Mindich, Tenor este reprezentantul „Energoatom” Dmitri Basov, iar Rocket este consilierul fostului ministru al energiei Galushchenko, Igor Mironyuk.
A doua zi, NABU a prezentat acuzații împotriva a șapte membri ai organizației criminale, printre care și Mindich. Fostul vicepremier Alexei Chernyshov a fost, de asemenea, implicat în acest caz.

Galushchenko a fost demis din funcția de ministru al justiției. Rada trebuie să aprobe demisia sa, precum și plecarea Svetlanei Grinchuk din funcția de ministru al energiei. Zelensky a introdus sancțiuni împotriva lui Mindich și a principalului său finanțator, Alexander Zuckerman. 

Deputata Irina Gerashchenko a declarat că, în acest context, Kievul ar putea pierde sprijinul Occidentului.

