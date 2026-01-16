Live TV

Școlile din Kiev se închid până la 1 februarie. Noi măsuri în capitala Ucrainei după bombardamentele rusești

Data actualizării: Data publicării:
Winter Cold Creeps In Amidst Kyiv Blackouts
Autorităţile locale acţionează în continuare să repare pagubele. Sursa foto: Profimedia Images

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că toate școlile din capitala Ucrainei vor fi închise până la 1 februarie, ca urmare a crizei energetice provocate de recentele bombardamente rusești. Autoritățile locale au introdus totodată noi măsuri de economisire a energiei.

„Începând de la 19 ianuarie, şcolile capitalei vor fi închise până la 1 fenruarie”, a anunţat pe Telegram Kliciko. De asemenea, administraţia municipală a anunţat că instaurează, începând de vineri, măsuri în vederea economisii electrictăţii, prin reducerea iluminatului public al străzilor la 20% din capacitate.

După vacanţa de la sfârşitul anului, cursurile s-au reluat în şcolile de la Kiev la 12 ianuarie, atât în persoană, cât şi online, potrivit autorităţilor locale.

Însă bombardamente ruseşti recente vizând infrastructuri enegetice ucrainene au cauzat pagube atât de importante încât preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a decretat o „stare de urgenţă” în sectorul energetic.

La 9 ianuarie, atacuri ruse vizând sistemul enegetic al Kievului au cauzat unele dintre cele mai grave întreruperi ale curentului şi încălzirii de la începutul invaziei la scară mare a Ucrainei, în februarie 2022.

În plin ger, 6.000 de imobile locuite, adică jumătate din oraş, au rămas fără încălzire. Autorităţile locale acţionează în continuare să repare pagubele.

„Situaţia alimentării cu energie, de care depinde furnizarea serviciilor publice, rămâne foarte dificilă”, a anunţat vineri Vitali Kliciko. El a precizat că aproximativ 100 de imobile locuite nu au încontinuare încălzire.

