Secretarul general al NATO, Mark Rutte consideră „un pas mare” garanţiile de securitate americane pentru Ucraina

Data publicării:
Mark Rutte și Donald Trump
Mark Rutte și Donald Trump Foto Profimedia

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a catalogat luni anunţul preşedintelui american Donald Trump, conform căruia Washingtonul va participa la garanţiile de securitate pentru Ucraina, în colaborare cu partenerii europeni, drept un pas mareşi o realizare care face diferenţa, informează Sky News.

Rutte a făcut aceste declaraţii înaintea unei întâlniri la Casa Albă între Trump, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi liderii Germaniei, Franţei, Regatului Unit, Italiei şi Finlandei.

Înainte de această întâlnire, Trump se întâlnise cu Zelenski şi, vorbind cu reporterii, afirmase că ar putea face un anunţ privind garanţiile de securitate pentru Ucraina mai târziu, după finalizarea discuţiilor cu partenerii europeni.

Vă vom anunţa despre aceasta mai târziu, poate. Astăzi ne întâlnim cu şapte oameni minunaţi, din ţări minunate, şi vom discuta despre asta, a răspuns Trump în Biroul Oval unui reporter care l-a întrebat despre participarea forţelor americane la garanţiile de securitate pentru Kiev.

Deşi a lăsat deschisă uşa participării SUA la aceste garanţii, el a confirmat că liderii europeni vor fi implicaţi.

Toţi vor fi implicaţi, dar va fi mult ajutor când vine vorba de securitate. Va fi mult ajutor. Va fi bine, a remarcat el referindu-se la Europa.

În acest sens, Trump a recunoscut că europenii reprezintă prima linie de apărare pentru că sunt acolo, dar îi vom ajuta. (n.r. Liderii europeni) vor să ofere protecţie. Ei au un sentiment foarte puternic în acest sens şi îi vom ajuta cu asta. Cred că este foarte important, a adăugat președintele american.

