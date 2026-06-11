Șeful armatei germane avertizează că Rusia ar putea ataca un stat NATO mai devreme decât se estimează: „Trebuie să fim gata să luptăm”

Șeful armatei germane, locotenent-generalul Christian Freuding, a avertizat că Rusia ar putea fi capabilă să atace un stat membru NATO până în 2029 sau chiar mai devreme și a susținut că Germania trebuie să își accelereze pregătirile militare. El a declarat pentru POLITICO că există un consens la nivelul alianței potrivit căruia Moscova ar putea reprezenta o amenințare directă la adresa teritoriului NATO înainte de sfârșitul acestui deceniu.

„Trebuie să fim pregătiți. Trebuie să fim gata să luptăm”, a afirmat locotenent-generalul Christian Freuding, șeful armatei germane, în cadrul salonului aerospațial ILA de la Berlin.

Acesta a spus că există un consens larg în rândul aliaților potrivit căruia Rusia ar putea ataca teritoriul NATO înainte de sfârșitul acestui deceniu.

„2029 nu este un termen stabilit de Germania. Este o evaluare de informații convenită la nivelul NATO”, a declarat Freuding. „Toți cei 32 de parteneri NATO sunt de acord că Rusia ar putea avea capacitatea de a invada un stat membru al alianței în 2029.”

Totuși, generalul a avertizat că Rusia ar putea acționa chiar înainte de această dată, în pofida faptului că războiul din Ucraina a intrat în al patrulea an, iar Kievul susține că Moscova a suferit peste 1,3 milioane de victime și a pierdut cantități uriașe de echipamente militare.

Declarațiile lui Freuding vin în contextul în care oficiali europeni din domeniul apărării avertizează că Rusia ar putea reface suficient de rapid capacitățile sale militare pentru a reprezenta din nou o amenințare convențională directă la adresa teritoriului NATO, în ciuda pierderilor suferite în Ucraina.

Pentru planificatorii militari, anul 2029 a devenit un reper care indică momentul până la care Europa trebuie să elimine deficiențele urgente în materie de pregătire militară, producție de armament și capacități de apărare.

Comentariile generalului german evidențiază temerile că Moscova ar putea testa alianța într-un moment în care statele europene încă încearcă să își accelereze reînarmarea.

Această urgență influențează și dezbaterea din Germania privind achizițiile militare și capacitatea industriei de apărare. Freuding a afirmat că Berlinul a făcut deja „foarte multe” pentru a accelera procedurile de achiziție și că industria și-a extins capacitățile de producție.

Cu toate acestea, el a avertizat că Germania nu se poate baza exclusiv pe programe de înarmare pe termen lung, care pot necesita ani de zile pentru a fi dezvoltate și introduse în serviciu. „Ritmul accelerat este esențial acum”, a spus Freuding.

Referindu-se la unele sisteme aflate încă în dezvoltare, oficialul militar a declarat că Germania are nevoie de „soluții intermediare” care să reducă diferența dintre capacitățile actuale ale armatei și nivelul necesar pentru a asigura pregătirea de luptă.

„Trebuie să ne îmbunătățim în fiecare zi capacitățile pentru «lupta din această seară», ca armată germană”, a afirmat el, făcând referire la noua orientare a Bundeswehr către o forță cu un grad ridicat de pregătire, concepută pentru a descuraja o eventuală agresiune rusă.

Editor : M.I.