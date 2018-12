Siegfried Mureşan: Sediul Parlamentului European este închis, dar în interior munca programată continuă

Sediul Parlamentului European este închis complet, dar în interior activităţile programate continuă, a declarat marţi seară, europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan, aflat la Strasbourg.

"Da, eu sunt în Parlament, Parlamentul e încuiat, nu intră şi nu iese nimeni, dar în interiorul Parlamentului munca programată continuă. Tocmai ce am încheiat o dezbatere pe bugetul Uniunii Europene, deci în interior şedinţele continuă, dar Parlamentul e închis, nu intră, nu iese nimeni", a declarat Siegfried Mureşan pentru Digi24.

Europarlamentarul PNL a precizat că măsura închiderii sediului Parlamentului European de la Strasbourg a fost luată în jurul orelor 21.20 - 21.40, ora României, nefiind comunicate alte informaţii.

"Nu, nu. Deci s-a dispus, practic, izolarea completă a Parlamentului, nu intră şi nu iese nimeni, am văzut şi eu informaţii în mass-media cum că prespusul atacator este încă în stare de libertate, dar nu am informaţii în această direcţie. Deci, tot ce vă pot spune că Parlamentul este închis, izolat de restul lumii, dar continuă să funcţioneze. Nu ştiu nimic în plus faţă de ce am văzut în presă, nouă în interiorul Parlamentului nu ni s-a relatat decât că a fost un incident, mai mult de atât nu am primit ca informaţii şi că nu se se poate ieşi, şi, evident, recomandarea de a contacta pe cei apropiaţi, fiecare europarlamentar să-şi contacteze apropiaţii de care ştie că sunt aici pentru a se asigura că sunt în siguranţă", a precizat eurodeputatul.

