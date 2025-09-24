Live TV

Site-ul Ministerului Apărării din Finlanda a fost blocat de un atac cibernetic

Data publicării:
Ministerul Apărării din Finlanda a informat miercuri despre neutralizarea unui atac cibernetic anonim, lansat marţi seara, care i-a blocat site-ul web timp de câteva ore. Totuși, ministerul a precizat că este posibil să apară în continuare unele anomalii ca urmare a măsurilor de securitate implementate pentru a limita atacul.

„Site-ul web al Ministerului Apărării a făcut obiectului unui atac de tip refuz-serviciu care ar putea provoca în continuare perturbări minore. În prezent, investigăm problema şi vom publica mai multe informaţii ulterior”, a informat ministerul finlandez pe platforma X.

Purtătoarea de cuvânt a ministerului, Riina Kauppila, a declarat pentru presa locală că originea atacului cibernetic este în prezent necunoscută şi a refuzat să speculeze cu privire la motiv sau posibilii autori, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Atacurile de tip refuz-serviciu (DDoS) implică suprasolicitarea unui server prin generarea artificială de trafic intens, de obicei printr-o reţea de dispozitive deturnate conectate la internet - cunoscută sub numele de botnet - până când serverul devine inaccesibil.

Deşi niciun grup nu a revendicat responsabilitatea pentru acest atac cibernetic, principala suspiciune se îndreaptă către hackerii ruşi, deoarece nu este prima dată când aceştia atacă instituţiile publice finlandeze în ultimii ani.

În mai 2024, grupul de hackeri ruşi autointitulat „NoName057” a atacat site-urile web ale guvernului finlandez, Camerei de Comerţ, Institutului de Arbitraj şi ale băncii de imagini a Ministerului Apărării.

Acest grup a revendicat responsabilitatea atacului cibernetic pe canalul său de Telegram, numindu-l represalii împotriva „autorităţilor rusofobe din Finlanda” care sprijină Ucraina în războiul său împotriva Rusiei.

