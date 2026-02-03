Live TV

Hubert Thuma, despre propunerea lui Bolojan de a schimba lideri PNL: A fost respinsă de cei ce nu pot fi acuzați că sunt PSD-iștii răi

Președintele Consiliului Județean Ilfov, lider din PNL opozant al lui Ilie Bolojan, spune că „de ceva timp încoace, se acreditează ideea că împotriva domnului Bolojan s-au aliat oameni din PNL care au PSD în suflet”. „Cu alte cuvinte, că ne-am fi vândut. Că «PeSeDiștii cei răi din PNL» ar fi votat ieri împotriva înlocuirii liderilor unor organizații de sector din București și din țară”, mai arată acesta. El argumentează, marți, după ședința conducerii PNL de luni seară în care liderul PNL Ilie Bolojan a primit vot de încredere, că propunerea lui Bolojan a fost respinsă de „oameni cu rezultate electorale foarte bune, care nu pot fi acuzați că sunt «PeSeDiștii cei răi din PNL»”.

„De ceva timp încoace, se acreditează ideea că împotriva domnului Bolojan s-au aliat oameni din PNL care au PSD în suflet. Cu alte cuvinte, că ne-am fi vândut. Că «PeSeDiștii cei răi din PNL» ar fi votat ieri împotriva înlocuirii liderilor unor organizații de sector din București și din țară.

E o problemă de logică la mijloc. Printre cei care ne-am împotrivit demiterii șefilor de organizații am fost și 3 președinți de consilii județene din Brașov, Giurgiu și Ilfov. Chiar dacă colegul de la Giurgiu nu a participat la ședință, m-a mandatat să îl reprezint pentru că amândoi împărtășeam același punct de vedere.

În județele noastre, situația e următoarea: în Brașov, din 58 de primari, 30 sunt primari PNL, la care se adaugă municipiul Brașov. În Giurgiu, din 54 de primari, 43 sunt liberali, la care se adaugă municipiul Giurgiu. În Ilfov, din 40 de primari, 32 sunt liberali. Deci, dacă este să analizăm «pe bune și pe valoare», vom avea imaginea că, totuși, propunerea domnului președinte a fost respinsă de oameni cu rezultate electorale foarte bune, care nu pot fi acuzați că sunt «PeSeDiștii cei răi din PNL».

Legat de demiterea liderilor unor organizații, am ales să votăm împotrivă pentru că dorim, în interiorul partidului, o discuție corectă și constructivă, o analiză serioasă din care să reiasă clar unde trebuie să facem schimbări și din ce motive”, arată mesajul președintelui CJ Ilfov, Hubert Thuma, pe Facebook.

Ilie Bolojan a obținut susținerea conducerii PNL, în urma unui vot de încredere cerut de premier în cadrul ședinței la care au participat luni seară liderii liberali din Biroul Politic Național al partidului.

Ilie Bolojan a cerut un vot de încredere pentru a vedea dacă se bucură în continuare de sprijinul partidului, după ce mai mulți liberali au criticat activitatea sa în fruntea Guvernului. Președintele PNL nu a obținut însă schimbarea șefilor unor filiale considerate cu rezultate slabe la alegeri. 

