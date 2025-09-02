„Suntem cu toții acum pe flancul estic”. Ce spune șeful NATO despre bruiajul asupra avionului Ursulei von der Leyen, atribuit Rusiei

NATO depune eforturi pentru a dejuca bruierea zborurilor civile de către Rusia, a declarat Mark Rutte, șeful alianței militare, marți, la două zile după ce un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a pierdut capacitatea de a utiliza navigația GPS în spațiul aerian bulgar, potrivit Washington Post.

„Este luat foarte în serios”, a declarat secretarul general al NATO, în timpul unei conferințe de presă la Luxemburg cu prim-ministrul și ministrul Apărării. „Vă pot asigura că lucrăm zi și noapte pentru a contracara acest lucru, pentru a preveni și pentru a ne asigura că nu se va mai întâmpla asta.” El nu a oferit alte detalii.

Nici Rusia, nici Ursula von der Leyen nu au comentat public incidentul. UE și NATO sunt entități separate cu grupuri diferite de țări membre, dar securitatea Europei este o problemă vitală pentru ambele.

Rutte a spus că bruiajul face parte dintr-o campanie complexă a Rusiei de „amenințări hibride”, precum tăierea cablurilor submarine din Marea Baltică, un complot de asasinare a unui industriaș german și un atac cibernetic asupra Serviciului Național de Sănătate din Regatul Unit.

„Întotdeauna am urât cuvintele «hibrid» pentru că sună atât de drăgălaș, dar «hibrid» înseamnă exact bruiajul avioanelor comerciale, cu efecte potențial dezastruoase”, a spus el.

Associated Press a înregistrat aproape 80 de incidente pe o hartă care urmărește o campanie de perturbări în Europa, atribuită Rusiei, pe care șeful serviciului britanic de informații externe a descris-o drept „în mod uimitor de nesăbuită”. De la invazia la scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022, oficialii occidentali au acuzat Rusia și intermediarii acesteia de organizarea a zeci de atacuri și alte incidente, de la vandalism la incendieri și tentative de asasinat.

Interferența din Rusia include bruiaj și falsificare de semnale. Bruiajul înseamnă că un semnal radio puternic suprasolicită comunicațiile, în timp ce falsificarea de semnale induce în eroare un receptor, făcându-l să creadă că se află într-o altă locație sau într-o perioadă de timp trecută sau viitoare.

„Amenințarea din partea rușilor crește pe zi ce trece. Să nu fim naivi în această privință: într-o zi ar putea implica și Luxemburgul, ar putea ajunge și în Olanda”, a spus Rutte. „Cu cea mai recentă tehnologie rusească în materie de rachete, de exemplu, diferența dintre Lituania, aflată în prima linie, și Luxemburg, Haga sau Madrid este acum de cinci până la zece minute. Acesta este timpul necesar pentru ca această rachetă să ajungă în aceste părți ale Europei.”

Întregul continent este sub „amenințarea directă a rușilor”, a avertizat el. „Suntem cu toții acum pe flancul estic, fie că locuiți în Londra sau în Tallinn”.

Bulgaria nu va investiga bruierea avionului lui von der Leyen pentru că „astfel de lucruri se întâmplă în fiecare zi”, a declarat marți premierul bulgar Rosen Jelyazkov.

El a spus că acesta este unul dintre efectele secundare ale războiului Rusiei în Ucraina și că se produce în toată Europa.

Editor : Ș.R.