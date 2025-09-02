Live TV

„Suntem cu toții acum pe flancul estic”. Ce spune șeful NATO despre bruiajul asupra avionului Ursulei von der Leyen, atribuit Rusiei

Data publicării:
mark rutte
Mark Rutte, secretarul general al NATO / Sursa foto: Profimedia Images

NATO depune eforturi pentru a dejuca bruierea zborurilor civile de către Rusia, a declarat Mark Rutte, șeful alianței militare, marți, la două zile după ce un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a pierdut capacitatea de a utiliza navigația GPS în spațiul aerian bulgar, potrivit Washington Post.

Este luat foarte în serios”, a declarat secretarul general al NATO, în timpul unei conferințe de presă la Luxemburg cu prim-ministrul și ministrul Apărării. „Vă pot asigura că lucrăm zi și noapte pentru a contracara acest lucru, pentru a preveni și pentru a ne asigura că nu se va mai întâmpla asta.” El nu a oferit alte detalii.

Nici Rusia, nici Ursula von der Leyen nu au comentat public incidentul. UE și NATO sunt entități separate cu grupuri diferite de țări membre, dar securitatea Europei este o problemă vitală pentru ambele.

Rutte a spus că bruiajul face parte dintr-o campanie complexă a Rusiei de „amenințări hibride”, precum tăierea cablurilor submarine din Marea Baltică, un complot de asasinare a unui industriaș german și un atac cibernetic asupra Serviciului Național de Sănătate din Regatul Unit.

„Întotdeauna am urât cuvintele «hibrid» pentru că sună atât de drăgălaș, dar «hibrid» înseamnă exact bruiajul avioanelor comerciale, cu efecte potențial dezastruoase”, a spus el.

Associated Press a înregistrat aproape 80 de incidente pe o hartă care urmărește o campanie de perturbări în Europa, atribuită Rusiei, pe care șeful serviciului britanic de informații externe a descris-o drept „în mod uimitor de nesăbuită”. De la invazia la scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022, oficialii occidentali au acuzat Rusia și intermediarii acesteia de organizarea a zeci de atacuri și alte incidente, de la vandalism la incendieri și tentative de asasinat.

Interferența din Rusia include bruiaj și falsificare de semnale. Bruiajul înseamnă că un semnal radio puternic suprasolicită comunicațiile, în timp ce falsificarea de semnale induce în eroare un receptor, făcându-l să creadă că se află într-o altă locație sau într-o perioadă de timp trecută sau viitoare.

„Amenințarea din partea rușilor crește pe zi ce trece. Să nu fim naivi în această privință: într-o zi ar putea implica și Luxemburgul, ar putea ajunge și în Olanda”, a spus Rutte. „Cu cea mai recentă tehnologie rusească în materie de rachete, de exemplu, diferența dintre Lituania, aflată în prima linie, și Luxemburg, Haga sau Madrid este acum de cinci până la zece minute. Acesta este timpul necesar pentru ca această rachetă să ajungă în aceste părți ale Europei.”

Întregul continent este sub „amenințarea directă a rușilor”, a avertizat el. „Suntem cu toții acum pe flancul estic, fie că locuiți în Londra sau în Tallinn”.

Bulgaria nu va investiga bruierea avionului lui von der Leyen pentru că „astfel de lucruri se întâmplă în fiecare zi”, a declarat marți premierul bulgar Rosen Jelyazkov.

El a spus că acesta este unul dintre efectele secundare ale războiului Rusiei în Ucraina și că se produce în toată Europa.

Citește și:

Măsurile pe care le va lua UE, după ce a avionul cu care zbura șefa Comisiei a fost afectat de bruiaj rusesc

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
Echinocțiul de toamnă 2025. Foto Getty Images
2
Echinocțiul de toamnă 2025: Momentul care marchează începutul oficial al toamnei...
Ambulanta-1-scaled
3
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de un bărbat...
avion
4
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să...
trenul lui kim jong un
5
Detalii despre cum călătorește Kim Jong-un în China. Trenul lent din Coreea de Nord care...
"Jucătorii au spus că nu au mai văzut așa ceva!" De ce ar fi fost dat afară Mircea Rednic de la Standard Liege
Digi Sport
"Jucătorii au spus că nu au mai văzut așa ceva!" De ce ar fi fost dat afară Mircea Rednic de la Standard Liege
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PRESEDINTE- DESEMNARE PRIM-MINISTRU - 20 IUN 2025
Ce a discutat Nicușor Dan cu liderii Coaliției: le-a cerut să nu îl...
Ilie Bolojan, propunerea Elenei Lasconi pentru postul de premier. Foto- Digi24
Premierul Ilie Bolojan este invitat la Digi24, de la ora 19:00
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.
Scrisoarea cu care s-a dus Sorin Grindeanu la Cotroceni. Ce i-a...
Ultimele știri
Noi detalii în cazul copilului înecat la Timișoara: educatoarea a mai pierdut o fetiță în aceeași zi. Plecase să își ia o cafea
OpenAI introduce control parental la ChatGPT, după acuzații că ar fi încurajat sinuciderea unui adolescent
Autorul atacului rasist din București susține că a fost „manipulat”. Ce pedeapsă riscă tânărul care a agresat un livrator asiatic
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Lupte Ucraina
Kievul a informat NATO despre tacticile și planurile Rusiei în Ucraina
Screenshot 2025-09-01 233932
Viktor Ianukovici, fostul președinte ucrainean refugiat în Rusia, reapare public după ani de tăcere și critică Kievul
540595536_1298126445238633_5080544643167424916_n
Moșteanu, după vizita lui von der Leyen în portul Constanța: Am discutat despre finanţare europeană pentru o nouă dană militară
URSULA VON DER LEYEN 005_INQUAM_Photos_George_Calin
Ursula von der Leyen: Analiza noastră economică e foarte clară. Sancţiunile afectează în mod sever economia Rusiei
Screenshot 2025-09-01 185049
Ursula von de Leyen, despre achizițiile UE în Apărare: România poate fi inclusă în scutul estic. Sunt create locuri de muncă bune
Partenerii noștri
Pe Roz
"Și un cearșaf sau o perdea de duș i-ar fi de ajuns să facă senzație". Presa din Italia, la picioarele...
Cancan
A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj. IREAL unde și-a improvizat un 'adăpost' criminalul Andei
Fanatik.ro
Unde s-a „ascuns” Vlad Chiricheș după ce a fost umilit de Gigi Becali. Decizia surprinzătoare a veteranului...
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
Cine ar putea prelua conducerea PSD. Printre favoriții care să-i înlocuiască pe Ciolacu și Grindeanu din...
Adevărul
Culisele ședinței de trei ore dintre Nicușor Dan și liderii Coaliției. Testul de matematică la care a fost...
Playtech
De ce gumele, tabletele mici de ciocolată sau sucurile sunt mereu puse lângă casele de marcat? Secretul...
Digi FM
Contribuția la Pilonul 2 de pensii. Ce sumă plătește anual un angajat
Digi Sport
E gata! Se face transferul lui Ianis Hagi: "E așteptat în curând să semneze!"
Pro FM
Oana Radu și colegul ei din formație, Șerban Balaban, se căsătoresc. Artista, în culmea fericirii: „Va fi cum...
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
Adevarul
Adrian Năstase, alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un la parada militară de la Beijing
Newsweek
PSD depune proiect de eliminare a CASS la pensie pentru 500.000 pensionari și persoane cu handicap
Digi FM
Detalii cutremurătoare în cazul copilului înecat la Timișoara. Educatoarea plecase să-și ia o cafea, iar...
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Ridley Scott este „mândru” că a refuzat 20 de milioane de dolari pentru a regiza „Terminator 3”: „Nu pot fi...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...