Țara europeană care și-a modificat imnul național. Cuvântul care sublinia angajamentul patriotic a fost eliminat

steag italia
Steagul Italiei. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Italia a eliminat cuvântul „Sì!”, care încheia în mod tradițional imnul național, exprimând angajamentul patriotic de a servi națiunea până la moarte, relatează The Times.

Eliminarea ultimului cuvânt, scandat cu entuziasm de fanii sportului național, a fost comunicată recent tuturor ramurilor forțelor armate, după ce a fost propusă de Giorgia Meloni și aprobată de președintele Sergio Mattarella.

Înainte de modificare, imnul se încheia cu cuvintele: „Suntem gata să murim, suntem gata să murim, Italia ne-a chemat! Da!”

Modificarea va afecta interpretările oficiale ale imnului. Probabil s-a considerat că strigătul final era nepotrivit în cadrul evenimentelor oficiale de stat.

Biroul lui Mattarella a declarat că modificarea nu a fost făcută din motive politice, ci din motive de acuratețe istorică, marcând o revenire la versurile originale.

Il Canto degli Italiani, numele imnului și al partidului naționalist al lui Meloni, a fost scris de poetul Goffredo Mameli în 1847, înainte de unificarea Italiei. Versurile lui Mameli nu includeau „Sì!”, dar cuvântul apare în partitura muzicală originală, compusă în același an de Michele Novaro.

Schimbarea, raportată pentru prima dată de ziarul Il Fatto Quotidiano, ar fi provocat consternare în cercurile militare, într-un moment în care crește îngrijorarea cu privire la perspectiva extinderii războiului în Europa.

Un sondaj realizat în iulie de institutul privat de cercetare Censis a arătat că doar 16% dintre italieni erau dispuși să-și riște viața în război, iar 26% preferau să lase luptele în seama mercenarilor străini.

Lucio Caracciolo, redactorul revistei geostrategice Limes, a explicat recent cititorilor: „De ce Italia nu poate face război. Roma este incapabilă să se apere din cauza unei reticențe culturale și psihologice de a lupta”.

Versiunea imnului de pe site-ul prezidențial înlocuiește „Sì!” cu muzică instrumentală. Prim-ministrul, renumit pentru patriotismul său, s-a alăturat marți personalului din biroul său și corului regimentului Alpini într-o interpretare entuziastă a imnului. Aceasta a inclus un strigăt final de nesupunere, în cinstea Crăciunului.

Premierul Giorgia Meloni le recomandă angajaţilor să se odihnească de Crăciun: Vine un an şi mai greu

Scandal uriaș în Italia: tinerii din partidul Georgiei Meloni au cântat imnul fascist în fața unei filiale a formațiunii politice

