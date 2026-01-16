Țara UE care va începe să-și doneze, treptat, flota de MiG-29 către Ucraina. „Decizia a fost deja luată”. Care este condiția

Polonia va preda Ucrainei până la nouă avioane de vânătoare MiG-29, deși discuțiile tehnice pe această temă sunt încă în curs.

Potrivit canalului de televiziune polonez TVP World, ministrul adjunct al Apărării din Polonia, Paweł Zalewski, a declarat că decizia guvernului de a ceda avioanele a fost deja luată, scrie Ukrainsla Pravda.

„Așteptăm răspunsul Ministerului Apărării din Ucraina. Discuțiile sunt în curs... acestea sunt discuții pur tehnice”, a menționat el.

Când a fost întrebat dacă Ucraina a acceptat oferta Poloniei, Zalewski a răspuns că Kievul este de acord.

„Cred... că ucrainenii au luat decizia de a accepta această ofertă. Desigur, există unele aspecte tehnice care trebuie clarificate, ca întotdeauna”, a adăugat el.

Zalewski a spus că primul lot va consta în mai puțin de zece avioane.

În decembrie, un alt ministru adjunct al Apărării din Polonia, Cezary Tomczyk, a declarat că „șase până la opt” avioane din era sovietică se apropiau de sfârșitul duratei de viață în cadrul Forțelor Armate Poloneze și ar putea fi livrate Ucrainei ca parte a unui posibil acord de schimb de tehnologie militară.

Varșovia a declarat că este gata să predea avioane de vânătoare MiG-29 în schimbul accesului la anumite tehnologii de rachete și drone.

Statul Major al Poloniei a declarat că transferul potențial al acestor avioane de vânătoare către Ucraina este legat de faptul că acestea au ajuns la sfârșitul duratei de viață și nu au perspective de modernizare în cadrul forțelor armate poloneze.

Toamna trecută, partea ucraineană a solicitat în repetate rânduri Poloniei să predea avioanele de vânătoare MiG-29 de proiectare sovietică, dar Varșovia a explicat la momentul respectiv că nu poate face acest lucru fără a-și slăbi propriile capacități de apărare.

