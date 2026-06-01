Tranzacție uriașă cu drone între SUA și Ucraina. Volodimir Zelenski: „Așteptăm doar semnătura lui Donald Trump"

zelenski trump biroul oval casa alba
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că un acord major privind dronele cu Statele Unite este pregătit, dar nu a fost încă semnat, deși ar permite testarea și utilizarea extinsă a tehnologiei ucrainene de către americani. Liderul de la Kiev spune că proiectul ar putea deveni unul dintre cele mai importante parteneriate tehnologice militare, combinând experiența de pe front a Ucrainei cu tehnologiile avansate ale companiilor americane, inclusiv în domeniul inteligenței artificiale, anunță The Guardian.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Statele Unite și Ucraina discută un posibil acord amplu privind dronele, însă documentul nu a fost încă semnat. Potrivit acestuia, partea americană și-a exprimat interesul de a testa toate tipurile de drone ucrainene, iar Kievul a acceptat cadrul propus pentru testare, instruire și utilizare în medii aeriene, terestre și navale.

Zelenski a precizat că, deși există deja înțelegeri similare cu unele state din Orientul Mijlociu și din Europa, precum și negocieri avansate cu Uniunea Europeană, lipsa unui acord formal cu Washingtonul rămâne un pas important nerezolvat. El a subliniat că documentul-cadru privind cooperarea în domeniul dronelor între Ucraina și SUA nu a fost încă finalizat.

Într-un interviu acordat emisiunii „Face the Nation” de la CBS, liderul ucrainean a explicat că proiectul ar putea aduce împreună două avantaje complementare: tehnologiile americane avansate, în special în inteligență artificială, și experiența Ucrainei acumulată în condiții reale de război. Potrivit lui Zelenski, această combinație ar putea duce la dezvoltarea uneia dintre cele mai puternice cooperări militare tehnologice la nivel global.

El a adăugat că firmele americane dispun de soluții IA de ultimă generație, în timp ce Ucraina are avantajul experienței directe pe câmpul de luptă, ceea ce face ca potențiala colaborare să fie „de importanță uriașă”.

În paralel, pe fondul acestor discuții diplomatice, Ucraina a anunțat noi lovituri cu drone asupra unor obiective energetice din Rusia. Statul Major ucrainean a transmis că o rafinărie Rosneft din regiunea Saratov a fost lovită, provocând un incendiu major, și că aceasta ar fi avut rol în alimentarea efortului militar rus.

Autoritățile locale din Rusia au confirmat un atac cu drone în zonă, iar surse independente au raportat izbucnirea unui incendiu la rafinărie. Evenimentele vin într-un context de intensificare a atacurilor reciproce cu drone între cele două state, pe fondul negocierilor internaționale privind sprijinul militar și tehnologic.

