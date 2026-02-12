Live TV

„Trebuie să muncim mai mult": Val de ironii după ce Friedrich Merz a criticat munca part-time și numărul de concedii medicale

Data actualizării: Data publicării:
Cabinet meeting of the Federal Government
Cancelarul german Friedrich Merz. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
„Productivitatea nu este suficient de mare” „Stil de viață part-time” „Vom pune din nou piața muncii în ordine”

Cancelarul german Friedrich Merz a declanșat o dispută politică riscantă cu cei aproximativ 46 de milioane de angajați din Germania, susținând că aceștia nu lucrează suficiente ore și își iau prea multe zile de concediu medical, ceea ce afectează creșterea economică, relatează POLITICO.

Mesajul său, formulat în repetate rânduri în ultimele săptămâni, este că Germania trebuie să muncească mai mult pentru a-și menține nivelul actual de prosperitate. Declarațiile vin într-un an electoral important, marcat de alegeri regionale considerate teste esențiale pentru climatul politic național.

Merz încearcă să relanseze o economie care stagnează de mai mulți ani și promovează politici orientate spre piață pentru a spori competitivitatea, inclusiv prin abordarea deficitului de forță de muncă calificată, atât la nivel național, cât și în Uniunea Europeană. În același timp, partidul său conservator se confruntă cu ascensiunea extremei drepte în sondaje.

„Productivitatea nu este suficient de mare”

Într-un discurs recent adresat reprezentanților industriei din estul Germaniei, Merz a declarat că „productivitatea generală a economiei naționale nu este suficient de mare”, menționând munca part-time ca fiind o problemă.

„Spus și mai direct: echilibrul dintre viața profesională și cea personală și săptămâna de lucru de patru zile nu vor fi suficiente pentru a menține nivelul actual de prosperitate al țării noastre. De aceea trebuie să muncim mai mult”, a afirmat el.

În timpul unei întâlniri de campanie în landul Baden-Württemberg, unde conservatorii încearcă să își mențină un avantaj fragil înaintea alegerilor din 8 martie, Merz a criticat și numărul zilelor de concediu medical, susținând că germanii lipsesc în medie aproape trei săptămâni pe an, peste media Uniunii Europene.

„Este chiar corect? Este chiar necesar?”, a întrebat el, adăugând că Germania trebuie să obțină o performanță economică mai ridicată decât în prezent.

„Stil de viață part-time”

Potrivit datelor recente ale agenției germane de statistică, Germania se situează printre ultimele state din UE în ceea ce privește numărul mediu de ore lucrate săptămânal. Un factor major este creșterea ponderii angajaților care aleg munca part-time, ajunsă la un nivel record.

Conservatorii lui Merz au propus recent eliminarea „dreptului legal” la program part-time, cu excepția unor situații speciale, precum îngrijirea copiilor sau continuarea studiilor. Propunerea, intitulată „Fără drept legal la un stil de viață part-time”, a generat reacții negative, fiind percepută de mulți ca moralizatoare. Numeroase femei, care lucrează part-time într-o proporție mai mare decât bărbații, s-au declarat vizate.

De asemenea, declarațiile lui Merz privind munca part-time și zilele de concediu medical au fost ironizate masiv pe rețelele sociale, unde germanii au transformat expresia „stil de viață part-time” într-o serie de meme-uri care s-au viralizat.

@extra3 Wir melden uns alle viel zu viel krank - sagen manche Bundeskanzler. Da passt doch unser (leicht angepasster) Klassiker von vor einem Jahr! #merz #arbeit #krank #krankschreibung #satire #extra3 ♬ Originalton - extra3

„Încă pot să muncesc!”, se aude într-un videoclip postat pe TikTok, care redă o scenă din comedia din 1975 Monty Python and the Holy Grail, în care un cavaler care tocmai și-a pierdut membrele în luptă declară că încă vrea să continue, în acest caz, să muncească. „Hai, trimite-mi un e-mail!”, continuă vocea. „Dă-mi ceva de tipărit!”.

Și sondajele arată că două treimi dintre germani se opun propunerii Uniunii Creștin-Democrate (CDU) de a îngreuna accesul la munca part-time. În plus, încrederea în capacitatea conservatorilor de a îmbunătăți economia a scăzut la 31%, cu șase puncte procentuale mai puțin decât anul trecut, potrivit sondajului ARD-DeutschlandTrend.

La începutul acestei luni, CDU a renunțat la formularea „stil de viață part-time” în documentele interne privind creșterea numărului de ore lucrate.

„Vom pune din nou piața muncii în ordine”

În fruntea clasamentului UE privind numărul de ore lucrate se află Grecia, țară pe care unii conservatori germani o criticau în trecut în timpul crizei datoriilor. Merz a invocat recent Grecia drept exemplu, lăudând reformele care au permis o săptămână de lucru de șase zile.

Totuși, Germania continuă să aibă o productivitate a muncii mai ridicată decât Grecia, iar rezistența publică față de astfel de propuneri rămâne puternică.

În același timp, rata șomajului din Germania a depășit recent pragul de trei milioane de persoane, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani.

„Vom pune din nou piața muncii în ordine”, a scris Merz pe platforma X, care a spus că piața muncii nu funcționează la parametrii normali.

„Vom pune din nou piața muncii în ordine. Aproape 3 milioane de șomeri, în același timp aproape 700.000 de locuri de muncă vacante, în medie, anul trecut, 5,6 milioane de persoane care primesc ajutor social (Bürgergeld), dintre care 1,7 milioane sunt, în principiu, apte de muncă - numai aceste cifre arată că ceva nu este în regulă cu piața noastră a muncii”, a transmis Merz.

