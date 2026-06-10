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News Alert Trei familii de români au fost afectate de violențele din Belfast. MAE: „Locuințele le-au fost vandalizate”

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Incendiu provocat de protestatari nord-irlandezi
Violențe xenofobe în Irlanda de Nord. Sursa: Profimedia
Din articol
Un al doilea bărbat acuzat în legătură cu tulburările Locuințele a trei familii de români, distruse Reacția Ministerului Afacerilor Externe

Violențele din Irlanda de Nord continuă, iar mai mulți români din Belfast au fost afectați de atacurile cu tentă rasistă și anti-imigranți, potrivit Ministerului Afacerilor Externe. Locuințele a trei familii de români au fost vandalizate, iar acum oamenii spun că vor să se întoarcă în țară. De altfel, numeroase case, mașini și afaceri ale minorităților etnice din Irlanda au fost distruse sau vandalizate în timpul incidentelor. Autoritățile locale au intervenit în forță, anunță Politico. Cetățenii români sunt sfătuiți să contacteze reprezentanțele diplomatice ale României din Marea Britanie și Irlanda de Nord.

Irlanda de Nord a fost din nou scena unor tensiuni violente, izbucnite în urma unui incident izolat care a degenerat rapid în confruntări stradale și atacuri asupra comunităților de imigranți. Situația a escaladat în mai multe cartiere din Belfast, unde grupuri de persoane mascate au provocat distrugeri și au atacat locuințe și proprietăți aparținând minorităților etnice.

Autoritățile locale au intervenit cu efective de poliție și pompieri, în încercarea de a restabili ordinea și de a evacua persoanele aflate în zonele de risc.

Potrivit relatărilor din teren, tensiunile ar fi pornit după ce un imigrant a atacat un localnic, rănindu-l grav. Incidentul a declanșat reacții în lanț, iar în orele următoare au avut loc adunări de grupuri violente care au degenerat în atacuri asupra comunităților de migranți.

Ulterior, situația a scăpat de sub control în anumite zone, unde au fost raportate incendieri, vandalizări de locuințe, mașini și spații comerciale.

Un al doilea bărbat acuzat în legătură cu tulburările

Un al doilea bărbat a fost acuzat în legătură cu protestele violente din Irlanda de Nord, potrivit poliției locale. Bărbatul în vârstă de 42 de ani a fost acuzat de participare la revolte, tentativă de distrugere și agresiune asupra unui reprezentant al forțelor de ordine.

Mai devreme miercuri, un bărbat de 39 de ani a fost acuzat de participare la revolte.

Poliția din Belfast a anunțat că a înființat o echipă de anchetă privind ordinea publică și că „toate înregistrările video și materialele online sunt în prezent analizate, urmând să aibă loc și alte arestări și acuzații”.

Între timp, opt familii au contactat Housing Executive pentru a solicita cazare de urgență ca urmare a tulburărilor civile.

Un purtător de cuvânt al organizației a declarat că se evaluează în prezent pagubele suferite de proprietățile Housing Executive din întreg orașul, adăugând că sunt la curent cu atacurile asupra altor furnizori de locuințe și servicii.

„Vom colabora pe parcursul zilei de astăzi cu organizațiile partenere pentru a oferi asistență gospodăriilor care au nevoie de cazare temporară și sprijin”, a afirmat acesta.

Locuințele a trei familii de români, distruse

Printre cei afectați se numără și cetățeni români. Trei familii din Belfast au raportat că locuințele le-au fost vandalizate în timpul violențelor, fără ca până în acest moment să fie confirmate victime românești.

Persoanele afectate au transmis că își doresc să revină în România în cel mai scurt timp, pe fondul tensiunilor și al sentimentului de insecuritate.

De asemenea, a fost înregistrată o solicitare de emitere a unui titlu de călătorie pentru un minor român, în vederea întoarcerii în țară împreună cu familia.

Reacția Ministerului Afacerilor Externe

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că monitorizează situația și menține legătura cu autoritățile britanice, dar și cu cetățenii români afectați.

Într-un comunicat oficial, instituția precizează:

„În contextul evenimentelor violente petrecute recent în Belfast, Irlanda de Nord, Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Consulatului General al României la Edinburgh, face demersuri continue pentru a identifica eventuali cetățeni români afectați de aceste incidente și pentru acordarea asistenței consulare, conform competențelor.”

MAE mai arată că reprezentanții consulari se află în contact direct cu familiile afectate:

„Până la acest moment, reprezentanții oficiului consular sunt în dialog cu trei familii de cetățeni români ale căror locuințe au fost vandalizate în urma evenimentelor din noaptea de 9 iunie 2026. Cetățenii români sunt în prezent în siguranță și și-au exprimat intenția de a reveni în România în cel mai scurt timp.”

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Instituția precizează și că nu au fost raportate victime românești: „Potrivit informațiilor disponibile în prezent, nu au fost raportate victime de cetățenie română în urma evenimentelor din Belfast.”

Autoritățile române recomandă prudență pentru cetățenii aflați în Irlanda de Nord, în special evitarea zonelor în care au loc manifestații sau confruntări. MAE subliniază că situația este monitorizată permanent prin Consulatul General al României la Edinburgh și că există canale dedicate de asistență consulară. Cetățenii aflați în dificultate pot apela linia de urgență a consulatului: +44 (0) 7951 858 445

Editor : C.A.

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