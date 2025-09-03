Live TV

Data publicării:
Trump greets President Karol Nawrocki of Poland on the South Portico of the White House, Washington, United States - 03 Sep 2025
Donald Trump și președintele polonez, Karol Nawrocki. Sursa: Profimedia

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că trupele americane vor rămâne în Polonia şi că este dispus să le suplimenteze dacă este nevoie, transmite Politico. Vom desfăşura mai mulţi soldați dacă Polonia vrea acest lucru, a spus Trump, care l-a primit în Biroul Oval pe omologul său polonez, Karol Nawrocki.

Liderul american l-a primit foarte cordial pe Nawrocki, un naţionalist cu o retorică foarte apropiată de a sa. Fapt rar, avioane de vânătoare au survolat Casa Albă sub privirile celor doi preşedinţi, la scurt timp după sosirea şefului statului polonez.

Acest survol a fost un omagiu adus pilotului polonez decedat în 28 august în timp ce avionul F-16 pe care îl pilota s-a prăbuşit în timpul pregătirii unui show aerian în Polonia. Demonstraţia aeriană ilustrează relaţia specială între ţările noastre, a comentat purtătoarea de cuvânt adjunctă a Casei Albe, Anna Kelly.


Karol Nawrocki şi Donald Trump au avut deja o scurtă întâlnire în luna mai, atunci când politicianul polonez se afla în campanie electorală.

Admirator declarat al preşedintelui SUA, Nawrocki, care şi-a preluat mandatul în 6 august, a promis să combată declinul ţării sale şi să acţioneze pe baza principiului polonezii întâi, care copiază sloganul America first folosit de Donald Trump în timpul propriei sale campanii electorale.

La învestirea sa, Karol Nawrocki a subliniat importanţa alianţei Poloniei cu SUA şi a promis că ţara sa va juca un rol activ în cadrul NATO, însă fără a evoca Ucraina.

El este extrem de critic la adresa actualului guvern pro-european polonez, condus de Donald Tusk şi care deţine cea mai mare parte a puterii executive.

Preşedintele polonez are totuşi putere de veto, de care Karol Nawrocki a uzat recent pentru a bloca un proiect de lege ce ar fi prelungit protecţia şi ajutoarele pentru refugiaţii ucraineni ce trăiesc în Polonia. 

