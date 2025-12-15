Live TV

Turcia a doborât o dronă „scăpată de sub control” deasupra Mării Negre

Data publicării:
f-16
Turcia a ridicat avioane F-16 în misiune de interceptare. Sursa foto: X

Turcia a doborât o dronă „scăpată de sub control” care se apropia de spațiul său aerian deasupra Mării Negre, după ce a ridicat avioane F-16 în misiune de interceptare, a anunțat Ministerul Apărării de la Ankara.

„Spre a preveni orice consecinţă nefastă, drona a fost doborâtă într-o zonă securizată, departe de orice zonă locuită”, a indicat ministerul într-un comunicat, fără a preciza provenienţa exactă a dronei.

Potrivit Ankarei, „o dâră aeriană (...) a fost detectată şi urmărită în cadrul unor proceduri de rutină” deasupra Mării Negre şi „s-a stabilit că dâra aeriană în cauză corespundea unei drone scăpate de sub control”.

„Pentru a asigura securitatea spaţiului aerian, avioane F-16 de-ale noastre, plasate sub comandament NATO şi sub comandament naţional, au fost desfăşurate în misiune de interceptare”, a adăugat Ministerul turc al Apărării.

Acest incident survine după ce preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat sâmbătă împotriva transformării Mării Negre în „zonă de confruntare” între Rusia şi Ucraina, după mai multe lovituri în ultimele săptămâni contra unor nave.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
3
„Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”, spune Zelenski. Cu o...
Vladimir Putin
4
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
LIA SAVONEA
5
Ce spune ministrul Justiției, întrebat dacă Lia Savonea ar trebui să demisioneze din...
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Digi Sport
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nava Viva/Sveva
Încă o navă sub pavilionul Turciei a fost lovită de o dronă rusească în apropierea coastelor Ucrainei
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu trebuie să devină o „zonă de confruntare”
camp cu gunoaie
Primărie din Bihor, prinsă în premieră de drona Gărzii de Mediu cum îngropa ilegal deșeuri. A fost amendată cu 70.000 de lei
Vapor turcesc
O navă turcă a fost avariată într-un atac aerian rusesc asupra infrastructurii portuare ucrainene la Marea Neagră
guvern 2
România primește echipamente militare de 10 milioane de dolari de la Lockheed Martin: dronă VXE30 și sisteme avansate pentru flota F-16
Recomandările redacţiei
kelemen hunor in timpul unei sedinte in parlament
Kelemen Hunor, după moțiunea împotriva Dianei Buzoianu: Trebuie să...
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in Germany
Zelenski anunță că SUA oferă Ucrainei garanții de securitate...
Oana-Țoiu-ministrul-Afacerilor-Externe-al-României.-Foto-Profimedia
Oana Ţoiu: Aderarea Ucrainei la UE este, în sine, o garanţie de...
Horațiu Potra.
Potra, fiul și nepotul său rămân după gratii. Curtea de Apel...
Ultimele știri
Kelemen Hunor: Pe prescripție și pe complete trebuie să modificăm legislația. E clar că există o problemă
Hidroelectrica repornește în această noapte hidroagregatele de la Barajul Paltinu
Spania lansează un abonament național de transport public, la preț accesibil. Tinerii sub 26 de ani vor plăti doar 50%
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Violeta Bănică și iubitul ei, George, au sărbătorit doi ani de relație. Andreea Marin a fost prima care a...
Cancan
Primele REZULTATE ale necropsiei Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Ce au descoperit medicii legiști
Fanatik.ro
În decembrie ’89, Nicolae Ceaușescu creștea salariile la presiunea mulțimii: ”Vă mai dau 100 de lei”. Cât ar...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
„Legea Novak”, blocată de Nicuşor Dan! Preşedintele contestă proiectul de lege la Curtea Constituţională...
Adevărul
Trump ar fi dispus să ofere Ucrainei o „garanție de securitate NATO”. Expert: „Un precedent relevant este...
Playtech
'Dacă a divorţat, fosta soţie mai are dreptul la pensie de urmaş?'. Ce spune legea din România
Digi FM
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia înainte de Crăciun. Fostul milionar s-a botezat din nou: „Am auzit...
Digi Sport
Mbappe i-a zis direct lui Perez: ”Nu” pentru Jurgen Klopp! A ales ce antrenor vrea la Real Madrid
Pro FM
Taylor Swift, bonusuri în valoare de 197 de milioane de dolari pentru angajații din turneul Eras. Oamenii, în...
Film Now
Regizorul american Rob Reiner soția sa, uciși în propria casă. Fiul lor este primul pe lista de suspecți
Adevarul
Mâncarea care te poate salva în caz de război sau criză majoră, recomandată de un endocrinolog: „Conține...
Newsweek
Zile decisive pentru creșterea pensiilor militare. 5 comisii se pronunță în Senat. Ce șane sunt?
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Michael Douglas, cuvinte emoționante de ziua fiului său cel mare. Cameron, trecut întunecat. A stat aproape...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...