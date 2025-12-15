Turcia a doborât o dronă „scăpată de sub control” deasupra Mării Negre

Turcia a doborât o dronă „scăpată de sub control” care se apropia de spațiul său aerian deasupra Mării Negre, după ce a ridicat avioane F-16 în misiune de interceptare, a anunțat Ministerul Apărării de la Ankara.

„Spre a preveni orice consecinţă nefastă, drona a fost doborâtă într-o zonă securizată, departe de orice zonă locuită”, a indicat ministerul într-un comunicat, fără a preciza provenienţa exactă a dronei.

Potrivit Ankarei, „o dâră aeriană (...) a fost detectată şi urmărită în cadrul unor proceduri de rutină” deasupra Mării Negre şi „s-a stabilit că dâra aeriană în cauză corespundea unei drone scăpate de sub control”.

„Pentru a asigura securitatea spaţiului aerian, avioane F-16 de-ale noastre, plasate sub comandament NATO şi sub comandament naţional, au fost desfăşurate în misiune de interceptare”, a adăugat Ministerul turc al Apărării.

Acest incident survine după ce preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat sâmbătă împotriva transformării Mării Negre în „zonă de confruntare” între Rusia şi Ucraina, după mai multe lovituri în ultimele săptămâni contra unor nave.

Editor : M.I.