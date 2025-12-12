Ucraina a lovit pentru a doua oară, în decurs de o săptămână, infrastructura petrolieră rusă din Marea Caspică

Ucraina a atacat din nou infrastructura energetică a Rusiei din Marea Caspică, drone ucrainene lovind două platforme petroliere aparţinând companiei ruse Lukoil, marcând o escaladare semnificativă a campaniei Kievului de a perturba producţia de petrol şi gaze a Moscovei, transmite Reuters.

Potrivit unei surse din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), dronele au vizat platformele Filanovsky şi Korchagin. Platforma Filanovsky, parte a celui mai mare zăcământ petrolier al Rusiei din Marea Caspică, fusese atacată şi la începutul acestei săptămâni, în ceea ce a reprezentat primul astfel de atac în regiune de la declanşarea războiului.

Conform informaţiilor preliminare furnizate de sursă, loviturile au avariat echipamente critice de pe ambele platforme, ceea ce a dus la suspendarea producţiei. Reuters precizează că nu a putut verifica independent aceste informaţii şi că a solicitat un punct de vedere din partea Lukoil.

Nu este clar de unde au fost lansate dronele, având în vedere că Marea Caspică se află la peste 700 de kilometri de cea mai apropiată frontieră a Ucrainei.

Atacurile fac parte dintr-o campanie mai amplă desfăşurată de Kiev în acest an, care vizează infrastructura energetică rusă, cu scopul de a reduce capacitatea Moscovei de a-şi finanţa războiul împotriva Ucrainei. Majoritatea loviturilor s-au concentrat asupra rafinăriilor de petrol din partea europeană a Rusiei.

Luna trecută, Ucraina şi-a extins ofensiva şi asupra transporturilor maritime, vizând petroliere care transportă petrol rusesc prin Marea Neagră. În ultimele două săptămâni, trei astfel de nave au fost lovite de drone navale ucrainene.

