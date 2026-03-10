Live TV

Ucraina își întărește Garda Națională cu noi regimente de drone, asalt și apărare antiaeriană

Data publicării:
drone ucraina
Ucraina a format noi unități de luptă în cadrul Gărzii Naționale. Sursa foto: Profimedia Images

Ucraina a creat noi unități de luptă în cadrul Gărzii Naționale, inclusiv regimente de drone, de asalt și de apărare antiaeriană. Potrivit ministrului de interne Ihor Klimenko, reorganizarea se bazează pe lecțiile învățate pe câmpul de luptă și pe rolul tot mai important al tehnologiilor moderne în război.

Ucraina a format noi unități de luptă în cadrul Gărzii Naționale, inclusiv regimente de drone, de asalt și de apărare antiaeriană, a declarat marți, ministrul de interne Ihor Klimenko, potrivit Kyiv Post.

Klimenko a spus că decizia a fost luată pe baza experienței de pe câmpul de luptă și a rolului tot mai important al tehnologiilor moderne în operațiunile militare.

Potrivit ministrului, unitățile nou create includ regimente de sisteme fără pilot, regimente de asalt și un regiment separat responsabil cu protejarea spațiului aerian.

„Obiectivul principal este consolidarea capacităților unităților pe câmpul de luptă, extinderea utilizării tehnologiilor moderne și îmbunătățirea eficienței în contracararea amenințărilor aeriene”, a scris Klimenko pe rețelele sociale.

El a menționat că un număr semnificativ de unități ale Ministerului de Interne desfășoară în prezent misiuni de luptă pe linia frontului, ceea ce face necesară analiza constantă a schimbărilor în natura războiului și adaptarea corespunzătoare a structurii forțelor.

Klimenko a adăugat că reforma structurii corpurilor din cadrul Forțelor de Apărare ale Ucrainei, realizată anul trecut, și-a demonstrat deja eficiența în timpul operațiunilor de luptă.

„Vom continua să extindem experiența de luptă și soluțiile tehnologice pentru a salva viețile soldaților noștri și pentru a îmbunătăți eficiența misiunilor”, a spus el.

Anterior, unitățile de luptă ale Gărzii Naționale operau în principal sub formă de brigăzi și batalioane integrate în structura mai largă a Forțelor de Apărare ale Ucrainei, iar echipele de drone, grupurile de asalt și elementele de apărare antiaeriană erau, de regulă, integrate în formațiunile existente, fără a fi organizate în regimente dedicate. Noua structură formalizează și extinde aceste capabilități pe baza lecțiilor învățate în timpul războiului la scară largă.

Editor : M.I.

