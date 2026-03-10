Un membru Hezbollah a fost condamnat la închisoare în Germania pentru exportarea de componente pentru sute de drone explozive

Un membru al grupării Hezbollah libaneze a fost condamnat marţi de o instanţă germană la şase ani şi jumătate de închisoare pentru că a organizat exportarea de echipamente utilizate pentru fabricarea de drone echipate cu explozibili care vizau Israelul, relatează AFP și Agerpres.

Cetăţeanul libanez, în vârstă de 35 de ani, pe nume Fadel Z., aflat în arest preventiv de la arestarea sa în vara anului 2024, "a facilitat semnificativ elucidarea faptelor care i se imputau prin mărturisiri parţiale", a precizat tribunalul din Celle (nordul Germaniei) într-un comunicat.

Potrivit judecătorilor, el a organizat "începând din august 2022, exportul de echipamente militare în valoare de aproximativ jumătate de milion de euro pentru programul de drone al Hezbollah" în Liban, o organizaţie din care făcea parte din iulie 2016.

"Componentele livrate au fost suficiente pentru a construi peste 300 de drone explozive", conform comunicatului instanţei.

"Într-un caz care a avut loc în 2024, Hezbollah a lansat o dronă echipată cu explozibili într-o zona populată din Israel. Aceasta a explodat la etajul al treilea al unui azil de bătrâni din apropierea oraşului Tel Aviv. Nimeni nu a fost rănit", a continuat instanţa.

Parchetul solicitase o pedeapsă de nouă ani de închisoare, în timp ce apărarea a solicitat achitarea inculpatului.

Înainte de condamnare, inculpatul nu avea antecedente penale. El a crescut într-un bastion al Hezbollah şi a fost educat cu ideologia organizaţiei teroriste, a menţionat instanţa.

Mişcarea şiită pro-iraniană Hezbollah este considerată o organizaţie teroristă de numeroase ţări, inclusiv de Statele Unite, de ţările membre ale Uniunii Europene, de Regatul Unit şi majoritatea statelor membre ale Ligii Arabe.

În Germania, aripa sa politică a fost autorizată mult timp, înainte de a fi interzisă în 2020.

La fel ca mişcarea islamistă palestiniană Hamas şi rebelii houthi din Yemen, Hezbollah face parte din ceea ce Iranul numeşte "axei rezistenţei" împotriva Israelului şi a Statelor Unite.

