UE cere o „taxă” de 6,75 miliarde de euro pentru ca Marea Britanie să adere la SAFE. Londra a respins termenii „nerezonabili”

Guvernul britanic a respins cererea Comisiei Europene de a aloca 6,75 miliarde de euro fondului său emblematic de apărare, o lovitură dată relațiilor post-Brexit sub conducerea prim-ministrului Keir Starmer, care riscă, de asemenea, să dăuneze eforturilor Europei de a descuraja Rusia, informează Bloomberg.

Comisia a propus ca Marea Britanie să plătească o taxă între 4 și 6,5 miliarde de euro pentru a participa la programul Acțiune de Securitate pentru Europa, sau SAFE, au declarat persoane familiarizate cu situația. În plus, solicită o taxă administrativă între 150 și 250 de milioane de euro, potrivit surselor, care au cerut anonimatul pentru că negocierile sunt private.

„Vom ajunge doar la acorduri care oferă valoare Regatului Unit și industriei britanice”, a declarat guvernul britanic într-un comunicat. „Nu s-a convenit nimic și nu vom oferi comentarii continue cu privire la discuțiile în curs.”

Companiile britanice ar beneficia dacă Regatul Unit ar putea negocia accesul la un program de 150 de miliarde de euro care permite statelor membre să împrumute bani pentru a investi în capabilități de apărare, fiind permise cheltuieli pentru echipamente ale căror componente provin în principal din UE, Ucraina și națiunile SEE-EFTA.

Programul face parte din încercarea Uniunii Europene de a spori pregătirea de apărare în urma invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, pe fondul îngrijorărilor că președintele Donald Trump reduce angajamentele de securitate ale SUA pe continent.

Deși fondul este destinat în principal companiilor de apărare din statele membre ale UE, Bruxelles-ul a purtat discuții și cu națiuni din afara UE, inclusiv Regatul Unit și Canada, cu privire la acces. Turcia și Coreea de Sud doresc, de asemenea, să participe.

SAFE este finanțat de UE prin capacitatea sa de împrumut, ceea ce înseamnă că este garantat în cele din urmă de bugetul blocului comunitar. Statele membre contribuie la bugetul UE în funcție de dimensiunea economiilor lor respective.

Un oficial britanic de rang înalt a descris taxele solicitate de Comisie ca fiind nerezonabile și mult peste ceea ce se aștepta Marea Britanie să plătească pentru acces, confirmând că Londra a respins termenii.

Acesta a declarat că Franța adoptă cea mai fermă poziție în ceea ce privește cererea financiară din partea Marii Britanii și că negocierile pentru reducerea cifrelor vor continua.

Persoana respectivă a adăugat că au fost făcute demersuri la nivel înalt către oficialii președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, avertizând că blocarea aderării Regatului Unit la SAFE ar submina reînarmarea europeană și ar transmite un mesaj președintelui rus Vladimir Putin că continentul nu ia în serios contracararea agresiunii Moscovei.

Opiniile interne ale UE cu privire la plățile solicitate de la Regatul Unit diferă, au declarat unele persoane familiarizate cu situația. Unele capitale sunt de acord cu Marea Britanie, susținând plata unei sume mai mici, în timp ce altele doresc aplicarea rigidă a regulilor privind accesul, au spus aceștia.

Următoarele săptămâni vor fi esențiale pentru depășirea impasului. Statele membre au termen până la 30 noiembrie să prezinte proiecte concrete pentru finanțare.

Programul SAFE este conceput pentru a ajuta la producerea capabilităților de apărare de care Europa are cea mai mare nevoie, inclusiv drone, apărare cibernetică, rachete sau un scut aerian european, în timp ce blocul comunitar se grăbește să dezvolte un factor de descurajare militară suficient de puternic pentru a rezista Rusiei.

Editor : Ș.R.