Comisia Europeană a declarat că a început pregătirile pentru a purta discuții cu guvernele Ungariei, Slovaciei și Poloniei după ce, la 29 octombrie 2025, a intrat în vigoare un acord comercial actualizat cu Ucraina. Comisia intenționează să convingă aceste țări să ridice interdicțiile unilaterale privind importul anumitor produse agricole ucrainene, anunță European Pravda.

UE dorește ca Ungaria, Slovacia și Polonia să elimine restricțiile unilaterale privind importurile anumitor produse agricole ucrainene, pe motiv că noul acord prevede condiții comerciale echilibrate.

„Așadar, pentru a fi foarte clar, săptămâna aceasta a intrat în vigoare acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător între UE și Ucraina, DCFTA. Considerăm că DCFTA actualizat asigură un echilibru adecvat între oferirea unor condiții comerciale favorabile, vitale pentru economia Ucrainei, și, pe de altă parte, oferirea unei protecții solide și adecvate sectoarelor economice sensibile din UE, în special anumitor sectoare agroalimentare”, a declarat Olof Gill, purtător de cuvânt adjunct al Comisiei Europene.

El a adăugat că Bruxelles consideră că noul acord asigură un echilibru adecvat.

„Nu credem că există vreo justificare pentru prelungirea interdicțiilor de export... Pe baza acestei convingeri, vom colabora acum cu statele membre menționate mai sus, cu scopul de a le determina să elimine aceste interdicții”, a spus Olof Gill.

Atunci când a fost întrebat dacă UE ia în considerare măsuri legale pentru a obliga cele trei state să renunțe la restricțiile impuse, Gill a menționat că aceasta „va lua în considerare toate celelalte opțiuni numai în cazul în care discuțiile nu vor conduce la rezultatul dorit”.

Biroul Președintelui Ucrainei a declarat anterior că se așteaptă la un răspuns rapid și adecvat din partea Comisiei Europene în cazul în care anumite țări vor prelungi restricțiile unilaterale asupra exporturilor agricole ucrainene.

Kievul insistă că principiile pieței unice a UE și dispozițiile Acordului de asociere UE-Ucraina nu pot fi încălcate în niciun caz, iar Ucraina își rezervă dreptul de a alege instrumentele juridice pentru a răspunde.

La 25 august 2023, Robert Telus, ministrul polonez al Agriculturii, a declarat că cinci state membre ale UE au convenit să solicite prelungirea interdicției privind importurile de cereale din Ucraina.Ucraina a rămânând fermă pe poziția că UE trebuie să elimine barierele unilaterale din calea exporturilor ucrainene.

