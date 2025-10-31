Live TV

UE îndeamnă 3 țări să ridice restricțiile asupra exporturilor agricole ucrainene. Apelul Comisiei Europene

Data publicării:
profimedia-cereale
UE îndeamnă trei țări să ridice restricțiile asupra exporturilor agricole ucrainene. Foto: Profimedia Images

Comisia Europeană a declarat că a început pregătirile pentru a purta discuții cu guvernele Ungariei, Slovaciei și Poloniei după ce, la 29 octombrie 2025, a intrat în vigoare un acord comercial actualizat cu Ucraina. Comisia intenționează să convingă aceste țări să ridice interdicțiile unilaterale privind importul anumitor produse agricole ucrainene, anunță European Pravda.

UE dorește ca Ungaria, Slovacia și Polonia să elimine restricțiile unilaterale privind importurile anumitor produse agricole ucrainene, pe motiv că noul acord prevede condiții comerciale echilibrate.

„Așadar, pentru a fi foarte clar, săptămâna aceasta a intrat în vigoare acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător între UE și Ucraina, DCFTA. Considerăm că DCFTA actualizat asigură un echilibru adecvat între oferirea unor condiții comerciale favorabile, vitale pentru economia Ucrainei, și, pe de altă parte, oferirea unei protecții solide și adecvate sectoarelor economice sensibile din UE, în special anumitor sectoare agroalimentare”, a declarat Olof Gill, purtător de cuvânt adjunct al Comisiei Europene.

El a adăugat că Bruxelles consideră că noul acord asigură un echilibru adecvat.

„Nu credem că există vreo justificare pentru prelungirea interdicțiilor de export... Pe baza acestei convingeri, vom colabora acum cu statele membre menționate mai sus, cu scopul de a le determina să elimine aceste interdicții”, a spus Olof Gill.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Atunci când a fost întrebat dacă UE ia în considerare măsuri legale pentru a obliga cele trei state să renunțe la restricțiile impuse, Gill a menționat că aceasta „va lua în considerare toate celelalte opțiuni numai în cazul în care discuțiile nu vor conduce la rezultatul dorit”.

Biroul Președintelui Ucrainei a declarat anterior că se așteaptă la un răspuns rapid și adecvat din partea Comisiei Europene în cazul în care anumite țări vor prelungi restricțiile unilaterale asupra exporturilor agricole ucrainene.

Kievul insistă că principiile pieței unice a UE și dispozițiile Acordului de asociere UE-Ucraina nu pot fi încălcate în niciun caz, iar Ucraina își rezervă dreptul de a alege instrumentele juridice pentru a răspunde.

La 25 august 2023, Robert Telus, ministrul polonez al Agriculturii, a declarat că cinci state membre ale UE au convenit să solicite prelungirea interdicției privind importurile de cereale din Ucraina.Ucraina a rămânând fermă pe poziția că UE trebuie să elimine barierele unilaterale din calea exporturilor ucrainene.

Citește și Un milion de hectare au ars în Ucraina. Rusia, acuzată că alimentează în mod deliberat flăcările. „Nu există bombardamente accidentale”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
500560431_1215718256589654_1164346126887289414_n
1
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi...
d trump saluta de pe scara air force one
2
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
vreme de toamna copac cu frunze ruginii
3
Meteorologii au revizuit estimările pentru următoarele săptămâni. Cum va fi vremea în...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
4
Incidente la Catedrala Mântuirii Neamului. Supărați pe pauza de curățenie, oamenii care...
sondat american steag SUA mihail kogalniceanu
5
„Nu am reușit să îi ținem aici, dar ei ne-au luat fetele”. Îngrijorare la vestea plecării...
De nicăieri! Sârbii l-au făcut ”praf” pe Mutu: ”Dacă tăceai, filosof rămâneai”
Digi Sport
De nicăieri! Sârbii l-au făcut ”praf” pe Mutu: ”Dacă tăceai, filosof rămâneai”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
U.S. President Trump holds a cabinet meeting at the White House in Washington
Șeful spionilor americani, vizită discretă la Bruxelles. Care a fost...
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.
Sorin Grindeanu, replică pentru Ilie Bolojan și legea Nordis depusă...
racheta tomahawk lansata de pe o nava de razboi
Pentagonul aprobă livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina, pe...
comemorare victime colectiv
Marian Rădună, despre jandarmul care l-a amendat în urma marșului...
Ultimele știri
Incident șocant de Halloween. Bărbat înjunghiat de un copil de 13 ani, care nu fusese primit la colindat
Președintele Venezuelei îi cere lui Vladimir Putin ajutor militar
Negrescu, atac la Bolojan pe tema trupelor SUA: „Cu PSD la guvernare, premierul României vorbea direct cu președintele american”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Bratislava
Poliția slovacă vine cu clarificări după ce parlamentul a limitat viteza pietonilor la 6 km/h. Da, după autobuz poți să fugi
Euro Bulgaria
Bulgaria se pregătește să treacă la Euro, dar o petiție semnată de 200.000 de persoane cere un referendum pentru ieșirea din UE
viktor orban la bruxelles
Cel mai important tabloid din Ungaria, cumpărat de un grup media pro Viktor Orban înaintea alegerilor
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
SUA retrag militari și din Bulgaria, Slovacia și Ungaria începând de luna viitoare (Kyiv Post)
130th anniversary of construction of the Maria Valeria Bridge in Esztergom
Extinderea UE după calculele lui Viktor Orban: De ce respinge Ucraina, dar sprijină Republica Moldova și Balcanii de Vest
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din noiembrie 2025 pentru fiecare zodie. Universul te împinge exact acolo unde trebuie...
Cancan
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Dani Alves, unul dintre cei mai faimoși jucători din istorie. Ce face astăzi, la 7 luni de...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Louis Munteanu a izbucnit în plâns după Dinamo – CFR Cluj 2-1: „Nu îmi imaginam…”. Foto
Adevărul
Țara în care cel mai cunoscut site pornografic își pierde masiv vizitatorii
Playtech
Dispozitivul care pare inofensiv, dar îți crește factura la energie cu peste 200 de lei pe lună
Digi FM
Caz revoltător în Gorj. Doi tineri și-au vândut copilul de 3 săptămâni pentru 7.000 de euro. Ce au făcut cu...
Digi Sport
Ion Țiriac: ”Merită să stea 20 de ani după gratii”
Pro FM
Lili Sandu, spectaculoasă la 46 de ani. Doar în dresuri, body decoltat și pantofi cu toc cui, bruneta...
Film Now
Scandalul dintre Brad Pitt și Angelina Jolie, departe de a se fi terminat. Actorul cere instanței acces la...
Adevarul
O rachetă dezvoltată în secret de Moscova ar fi determinat retragerea SUA din tratatul INF. Arma a fost...
Newsweek
Mica Recalculare a pensiilor. Un pensionar a dat 1.200 lei pe adeverințe și a primit 80 lei în plus
Digi FM
Ce pensie încasează Elena Merișoreanu în 2025. Semnalul de alarmă tras de artistă: „Chiar nu vede nimeni că...
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neliniștit. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Sylvester Stallone, despre filmul în care a jucat și care „a prezis viitorul”. Pelicula face ravagii chiar și...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles