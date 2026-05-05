UE lansează alianţa cu Ucraina pentru drone. Apelul către companiile europene

Data publicării:
Uniunea Europeană a lansat un apel către companii pentru a se alătura unei alianţe cu Ucraina în vederea dezvoltării producţiei de drone în Europa, a anunţat marţi Comisia Europeană.

Această alianţă îşi propune să reunească producători, inovatori şi utilizatori din UE şi Ucraina pentru „a contribui la eforturile europene în desfăşurare de a construi o capacitate cuprinzătoare de drone şi de luptă împotriva dronelor”, a precizat Comisia într-un comunicat de presă. Alianţa va fi deschisă şi statelor membre ale Spaţiului Economic European, cum ar fi Norvegia, Elveţia şi Islanda, relatează AFP, citată de Agerpres.

În acest scop, Comisia Europeană solicită companiilor cu experienţă dovedită în producţia de drone şi sisteme contra-drone să îşi exprime intenţia de a se alătura iniţiativei până la 25 mai.

Confruntate cu ameninţarea rusească şi cu cea a retragerii americane din Europa, ţările din UE încearcă să îşi consolideze apărarea, inclusiv prin dezvoltarea producţiei de drone, arme care au devenit esenţiale prin combinarea unui cost relativ scăzut cu o eficacitate tot mai mare.

Kievul a dobândit o expertiză recunoscută pe scară largă în acest domeniu, pe care UE doreşte să o utilizeze pentru a-şi consolida propriile capacităţi.

Lansarea acestei alianţe a dronelor va fi coordonată cu statele membre ale UE, dintre care unele, precum Germania, au semnat deja acorduri cu Ucraina în acest domeniu.

Cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski au lansat la mijlocul lunii aprilie un parteneriat strategic bazat pe cooperarea militară, în special în ceea ce priveşte dronele.

Zelenski a anunţat la acea vreme că cele două ţări lucrează şi la un acord bilateral privind dronele.

