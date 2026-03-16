UE „nu are niciun interes” să-și extindă misiunea navală în Strâmtoarea Ormuz, afirmă Kaja Kallas. Ce spune despre implicarea NATO

Miniștrii de Externe ai Uniunii Europene nu au manifestat, deocamdată, „niciun interes” în extinderea misiunii navale a UE din Orientul Mijlociu către Strâmtoarea Ormuz, a declarat luni șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas. Președintele SUA, Donald Trump, a solicitat altor națiuni să contribuie la asigurarea ordinii în strâmtoare, după ce Iranul a răspuns la atacurile SUA-Israel folosind drone, rachete și mine pentru a bloca efectiv canalul pentru tancurile petroliere care transportă, în mod normal, o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel mondial, anunță Reuters.

Misiunea UE „Aspides” - denumită după cuvântul grecesc care înseamnă „scuturi” - a fost înființată în 2024 pentru a proteja navele împotriva atacurilor grupării rebele Houthi din Yemen în Marea Roșie.

„În discuțiile noastre a existat o dorință clară de a consolida această operațiune, dar, deocamdată, nu s-a manifestat interesul de a modifica mandatul operațiunii”, le-a declarat Kallas reporterilor după o reuniune a miniștrilor de Externe ai UE la Bruxelles.

Misiunea are în prezent sub comanda sa directă o navă italiană și una greacă și poate apela, de asemenea, la o navă franceză și la o altă navă italiană pentru sprijin.

„S-a discutat despre faptul că ar trebui consolidată, deoarece nu dispune de prea multe resurse navale. Ar trebui să aibă mai multe”, a spus Kallas. „În timp ce Strâmtoarea Ormuz se află în centrul atenției, Marea Roșie rămâne, de asemenea, o zonă critică.”

