Un aliat al lui Zelenski s-a autoproclamat primar interimar al Odesei

Ihor Koval
Igor Koval a anunțat că va prelua atribuțiile de primar interimar în conformitate cu legea ucraineană privind administrația locală. Sursa foto: X
Cine este Igor Koval

Igor Koval, secretarul Consiliului Local Odesa, s-a autoproclamat primar interimar al orașului la două zile după ce președintele Volodimir Zelenski a semnat un decret prin care i-a retras cetățenia ucraineană lui Ghennadi Trukhanov, acuzat că deține pașaport rusesc, potrivit Kyiv Independent.

Decizia vine după decretul emis pe 14 octombrie de președintele Volodimir Zelenski, prin care primarul Odessei, Ghennadi Truhanov, a rămas fără cetățenia ucraineană. Măsura s-a bazat pe dovezi potrivit cărora Truhanov ar fi cetățean rus, acuzație pe care acesta o neagă. În încercarea de a-l înlocui pe Trukhanov, Zelenski l-a numit pe Serhii Lisak în funcția de șef al noii Administrații Militare a Odesei, pe 15 octombrie.

Truhanov este o figură controversată în Ucraina, acuzată de legături cu Rusia și implicare în acte de corupție. Criticii l-au acuzat însă pe Zelenski că, până acum, a închis ochii la dubla cetățenie a primarului, iar decizia de a-l demite ar fi o încercare de a concentra puterea la centru și de a limita autonomia locală.

Procedura prin care o persoană poate fi deprivată de cetățenia ucraineană prin decret prezidențial, fără o decizie judecătorească, a fost criticată de experți ca fiind juridic îndoielnică sau chiar ilegală.

Koval a publicat un decret propriu, prin care a anunțat că va prelua atribuțiile de primar interimar în conformitate cu legea ucraineană privind administrația locală. Potrivit acestei legi, secretarul consiliului local devine primar interimar în caz de demitere, deces sau incapacitate a primarului de a-și exercita funcția.

Koval, în vârstă de 70 de ani, este politolog și fost rector al Universității Naționale din Odesa. A fost ales consilier local în 2020, reprezentând partidul Slujitorul Poporului, formațiunea lui Zelenski, deși nu este membru oficial în consiliu.

Din 2014, mai multe documente care ar confirma cetățenia rusă a lui Truhanov au fost publicate de parlamentarii ucraineni Yegor Firsov și Volodimir Ariiev, precum și de proiectul jurnalistic Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

În 2017, o instanță rusă a emis o decizie privind anularea pașaportului rusesc al lui Truhanov. Totuși, potrivit legislației ruse, anularea unui pașaport nu echivalează cu pierderea cetățeniei, iar până în prezent nu există dovezi că fostul primar ar fi inițiat procedura de renunțare la cetățenia rusă.

Publicația rusă de investigații The Insider a confirmat pe 15 octombrie că Truhanov deținea două pașapoarte rusești, citând baze de date oficiale. Totuși, sursa a adăugat că pașaportul rusesc prezentat de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) ar fi fals. SBU nu a oferit niciun comentariu. Truhanov este, de asemenea, judecat într-un dosar de corupție legat de achiziția clădirii fostei fabrici Krayan din Odesa.

