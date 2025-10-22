Live TV

Un bebeluș de doar șase luni și alte cinci persoane au fost ucise de armata lui Putin în ultimul atac asupra Ucrainei

Data publicării:
Aftermath of a Russian drone strike in Zaporizhzhia
O familie încearcă să curețe balconul, după ce blocul a fost lovit de drone. Sursa foto: Reuters

Un atac rusesc cu rachete și drone la scară largă în Ucraina a ucis cel puțin șase persoane și a rănit cel puțin 21 în regiunea Kiev în noaptea de 22 octombrie, potrivit autorităților.

Locuitorii din Kiev au auzit explozii în oraș în jurul orei 1:10 dimineața, ora locală, la scurt timp după ce Forțele Aeriene au emis o avertizare privind rachetele balistice, potrivit jurnaliștilor Kyiv Independent aflați la fața locului. Câteva runde de explozii au început aproximativ 30 de minute mai târziu.

Au fost raportate explozii și în Dnipro, Zaporizhzhia și orașul portuar Izmail. În regiunea Zaporizhzhia, cel puțin cincisprezece civili au fost răniți și primesc îngrijiri medicale, potrivit guvernatorului Ivan Fedorov.

Unitățile de apărare aeriană lucrează pentru a respinge atacul împotriva Kievului, a raportat primarul Vitali Klitschko, iar alerta de raid aerian era încă în vigoare la ora 8:20 dimineața, ora Kievului.

Klitschko a declarat că două persoane au fost ucise în Kiev și alte 19 rănite, dintre care cinci copii. Guvernatorul Tymur Tkachenko a declarat că 21 de persoane erau rănite la ora 10:17, ora Kievului.

Guvernatorul regiunii Kiev, Mykola Kalashnik, a declarat că patru persoane au fost ucise în regiunea Kiev. Cadavrele unei femei născute în 1987, ale unui copil de șase luni și ale unei fete de 12 ani au fost găsite la locul unui incendiu într-o casă din districtul Brovarsky, potrivit lui Kalashnik.

Ulterior, el a adăugat că în districtul Brovarsky a fost găsit și cadavrul unui bărbat născut în 1987.

Cea mai mare companie privată de energie din Ucraina, DTEK, a declarat că au fost instituite întreruperi de urgență a alimentării cu energie electrică în Kiev, regiunea Kiev, regiunea Dnipropetrovsk și a raportat „daune semnificative” infrastructurii energetice din regiunea Odesa.

În oraș au izbucnit mai multe incendii, iar medicii au fost trimiși la locul atacurilor. Primarul a raportat, de asemenea, incendii de vehicule și pagube la ferestrele și curțile unor clădiri rezidențiale.

Un incendiu a izbucnit într-o clădire înaltă, la etajele 8 și 9, în districtul Dniprovskyi din Kiev, ca urmare a atacului cu drone, potrivit lui Tymur Tkachenko, șeful Administrației Militare a Orașului Kiev.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că incendiul din clădirea înaltă din Dniprovskyi a fost stins, adăugând că serviciile de urgență au salvat zece persoane din clădire.

Serviciile de urgență au intervenit și la un alt incident în districtul Darnytskyi, unde, potrivit rapoartelor, a izbucnit un incendiu într-o clădire nerezidențială.

Încă de dimineață, operațiunile de stingere a incendiului și de salvare continuă în întreaga capitală.

Președintele Volodimir Zelenski a condamnat atacul, afirmând că este „o altă noapte care dovedește că Rusia nu simte suficientă presiune pentru a prelungi războiul”.

„Forțele noastre de apărare aeriană, grupurile mobile de intervenție și echipajele de drone interceptatoare au lucrat toată noaptea și dimineața. Orașele obișnuite au fost atacate, vizând în primul rând infrastructura noastră energetică, dar au fost și multe lovituri asupra clădirilor rezidențiale”, a scris Zelensky pe Telegram.

„Cuvintele rusești despre diplomație nu înseamnă nimic până când liderii ruși nu simt probleme critice. Și acest lucru poate fi realizat numai prin sancțiuni, acțiuni pe termen lung și diplomație coordonată de către toți partenerii noștri. A sosit momentul ca Uniunea Europeană să adopte un pachet puternic de sancțiuni”, a adăugat el.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un...
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
2
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
intrarea in sala CCR
3
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
Explozie în Rahova.
4
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...
Vladimir Putin / un afiș cu Alexei Navalnîi / soldați ruși în Crimeea
5
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin...
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Digi Sport
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
medici cu mana oe burta unei gravide
Surse: Spitalul din Constanța unde o tânără a murit după naștere a...
FED EXPLOZIE RAHOVA VALI P3 171025 R6_101192
Stelian Bujduveanu, despre blocul afectat de explozie: „Recomandarea...
Colaj SRI
Grupare periculoasă destructurată de DIICOT: un bărbat se dădea drept...
BUCURESTI - SFANTUL PANTELIMON - DEMISII CADRE MEDICALE - 8 AUG
Morţi suspecte la Spitalul „Sfântul Pantelimon”: una dintre victime...
Ultimele știri
Secretarul general al NATO se întâlnește cu Donald Trump pentru discuții privind sprijinul acordat Ucrainei (surse)
Helmut Stürmer, unul dintre cei mai importanţi scenografi români, a murit la vârsta de 83 de ani
Antreprenorii, puternic afectați de majorarea TVA. Liderul IMM România, Florin Jianu: „Crește salariul minim, vin concedieri”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Pompier Kiev
Rachetele ruseşti au provocat incendii în Kiev. Copii printre victime. Ucraina a atacat cu rachete britanice Storm Shadow
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații lui Putin să fie luați prizonieri de un robot
gbzdgbdba
Fiul unui fost candidat la președinția Belarusului a murit pe front în Ucraina. El lupta de partea Rusiei
nicusor dan la consiliul european
Nicușor Dan participă, joi, la Consiliul European. Șeful statului are întâlniri cu Antonio Costa și președintele Egiptului
pană de curent
Pană majoră de curent în Ucraina, după noile bombardamente ale armatei lui Putin
Partenerii noștri
Pe Roz
Anastasia Soare, despre începuturile ei în SUA. Nu știa o boabă de engleză: "Când am ajuns în America, nimic...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
Ce a pățit un jurnalist italian venit la București înaintea meciului FCSB – Bologna: „Românii o iau prea în...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
„Rădoi a comis-o grav! Cum să te iei de Lucescu?! Eu era să mă bat cu el”. Fostul președinte LPF, verdict dur
Adevărul
O expresie fără sens a cucerit generația Alpha: „6-7! este ca o plagă, un virus care le-a acaparat mințile”
Playtech
Cum verifici dacă angajatorul ți-a declarat corect grupa de muncă la Casa de Pensii
Digi FM
Doru Octavian Dumitru a fost internat în spital. Ce este trombectomia, procedura la care a fost supus de...
Digi Sport
La 86 de ani, Ion Țiriac pregătește cel mai spectaculos proiect imobiliar al său: transformă o zonă a...
Pro FM
Justin Timberlake și Jessica Biel, mai uniți ca niciodată după diagnosticul artistului: „Sunt dedicați...
Film Now
Antonio Banderas, copleșit de emoție la nunta fiicei sale: „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din...
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume...
Newsweek
Pensie scăzută de la 4.700 lei la 4.500 lei la trecerea la limită de vârstă. Cât a contribuit?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Jennifer Aniston dezvăluie că tatăl ei i-a spus să își “caute o slujbă adevărată” înainte de a deveni...
UTV
Doru Octavian Dumitru, internat de urgență la spital. Artistul a fost supus unei intervenții de trombectomie...