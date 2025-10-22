Un bebeluș de doar șase luni și alte cinci persoane au fost ucise de armata lui Putin în ultimul atac asupra Ucrainei

Un atac rusesc cu rachete și drone la scară largă în Ucraina a ucis cel puțin șase persoane și a rănit cel puțin 21 în regiunea Kiev în noaptea de 22 octombrie, potrivit autorităților.

Locuitorii din Kiev au auzit explozii în oraș în jurul orei 1:10 dimineața, ora locală, la scurt timp după ce Forțele Aeriene au emis o avertizare privind rachetele balistice, potrivit jurnaliștilor Kyiv Independent aflați la fața locului. Câteva runde de explozii au început aproximativ 30 de minute mai târziu.

Au fost raportate explozii și în Dnipro, Zaporizhzhia și orașul portuar Izmail. În regiunea Zaporizhzhia, cel puțin cincisprezece civili au fost răniți și primesc îngrijiri medicale, potrivit guvernatorului Ivan Fedorov.

Unitățile de apărare aeriană lucrează pentru a respinge atacul împotriva Kievului, a raportat primarul Vitali Klitschko, iar alerta de raid aerian era încă în vigoare la ora 8:20 dimineața, ora Kievului.

Klitschko a declarat că două persoane au fost ucise în Kiev și alte 19 rănite, dintre care cinci copii. Guvernatorul Tymur Tkachenko a declarat că 21 de persoane erau rănite la ora 10:17, ora Kievului.

Guvernatorul regiunii Kiev, Mykola Kalashnik, a declarat că patru persoane au fost ucise în regiunea Kiev. Cadavrele unei femei născute în 1987, ale unui copil de șase luni și ale unei fete de 12 ani au fost găsite la locul unui incendiu într-o casă din districtul Brovarsky, potrivit lui Kalashnik.

Ulterior, el a adăugat că în districtul Brovarsky a fost găsit și cadavrul unui bărbat născut în 1987.

Cea mai mare companie privată de energie din Ucraina, DTEK, a declarat că au fost instituite întreruperi de urgență a alimentării cu energie electrică în Kiev, regiunea Kiev, regiunea Dnipropetrovsk și a raportat „daune semnificative” infrastructurii energetice din regiunea Odesa.

În oraș au izbucnit mai multe incendii, iar medicii au fost trimiși la locul atacurilor. Primarul a raportat, de asemenea, incendii de vehicule și pagube la ferestrele și curțile unor clădiri rezidențiale.

Un incendiu a izbucnit într-o clădire înaltă, la etajele 8 și 9, în districtul Dniprovskyi din Kiev, ca urmare a atacului cu drone, potrivit lui Tymur Tkachenko, șeful Administrației Militare a Orașului Kiev.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că incendiul din clădirea înaltă din Dniprovskyi a fost stins, adăugând că serviciile de urgență au salvat zece persoane din clădire.

Serviciile de urgență au intervenit și la un alt incident în districtul Darnytskyi, unde, potrivit rapoartelor, a izbucnit un incendiu într-o clădire nerezidențială.

Încă de dimineață, operațiunile de stingere a incendiului și de salvare continuă în întreaga capitală.

Președintele Volodimir Zelenski a condamnat atacul, afirmând că este „o altă noapte care dovedește că Rusia nu simte suficientă presiune pentru a prelungi războiul”.

„Forțele noastre de apărare aeriană, grupurile mobile de intervenție și echipajele de drone interceptatoare au lucrat toată noaptea și dimineața. Orașele obișnuite au fost atacate, vizând în primul rând infrastructura noastră energetică, dar au fost și multe lovituri asupra clădirilor rezidențiale”, a scris Zelensky pe Telegram.

„Cuvintele rusești despre diplomație nu înseamnă nimic până când liderii ruși nu simt probleme critice. Și acest lucru poate fi realizat numai prin sancțiuni, acțiuni pe termen lung și diplomație coordonată de către toți partenerii noștri. A sosit momentul ca Uniunea Europeană să adopte un pachet puternic de sancțiuni”, a adăugat el.

Editor : A.R.