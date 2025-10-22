Rachete balistice ruseşti au provocat incendii în Kiev. Ucraina a lovit o uzină chimică cu rachete britanice Storm Shadow

Primarul oraşului Kiev, Vitali Klitschko, a anunţat că rachetele ruseşti lansate pe timp de noapte au aprins incendii în mai multe districte şi au împrăştiat resturi, spărgând sticlă şi avariind maşinile. De cealaltă parte, Ucraina a lovit o uzină chimică din Rusia cu rachete Storm Shadow, fabricate în Marea Britanie.



Klitschko, care a postat pe Telegram, a afirmat că serviciile de urgenţă au fost trimise în mai multe locaţii pentru a curăţa resturile lăsate de armele aeriene, dar nu au existat rapoarte de victime, scrie News.ro.

Nu s-a cunoscut imediat mărimea atacului şi ţinta principală. Klitschko a susţinut că atacul a fost efectuat cu rachete balistice. Rusia nu a comentat încă.

Guvernatorul regiunii, Mikola Kashnik, a anunţat pe Telegram că o casă din zona din jurul Kievului a luat foc din cauza atacului rusesc. O femeie în vârstă a fost rănită.

Atacul asupra Ucrainei a ucis marţi patru persoane, a lăsat sute de mii de oameni fără electricitate şi mulţi alţii fără apă. Kievul a susţinut că acesta a fost cel mai recent dintr-o serie de atacuri ale Moscovei pentru a perturba sistemul de putere al vecinului său înainte de iarnă.

Rachetele ucrainene au luat la țintă o uzină chimică

Potrivit presei internaţionale, care citează armata ucraineană, Ucraina a lovit o uzină chimică din Rusia cu rachete Storm Shadow fabricate în Marea Britanie, scrie The Guardian.

Numind atacul „o lovitură de succes” care a pătruns în sistemul rus de apărare aeriană, oficialii Forţelor Armate ucrainene au declarat că încă evaluează rezultatul loviturii.

Kremlinul a avertizat Occidentul să nu dea Ucrainei arme capabile de atacuri cu rază lungă de acţiune, dar Kievul spune că este imperativ să se vizeze facilităţile ruseşti care joacă un rol-cheie în războiul Moscovei împotriva Ucrainei.

„Centrala Chimică Briansk este o facilitate cheie a complexului militar-industrial al statului agresor”, a declarat, marţi, armata ucraineană într-o postare pe X.

Acesta a adăugat că fabrica „produce praf de puşcă, explozivi şi componente de combustibil pentru rachete utilizate în muniţie şi rachete folosite de inamic pentru a bombarda teritoriul Ucrainei”.

Autorităţile de la Moscova nu au comentat încă atacul. Acesta a avut loc în aceeaşi zi în care primul ministru al Marii Britanii, Keir Starmer, şi alţi lideri europeni, au promis că vor „răspândi presiunea asupra economiei Rusiei şi a industriei sale de apărare” până când liderul rus Vladimir Putin "este pregătit să facă pace".

O declaraţie comună - co-semnată de liderii Ucrainei, Germaniei, Franţei, Italiei, Poloniei, Danemarcei, Finlandei, UE şi Norvegiei - a adăugat că „Ucraina trebuie să fie în cea mai puternică poziţie - înainte, în timpul şi după orice încetare a focului”.

Ultimele atacuri au venit după o întâlnire de săptămâna trecută la Casa Albă între Donald Trump şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în timpul căreia liderul SUA a indicat că nu este pregătit să furnizeze Kievului rachetele de croazieră Tomahawk.

„O întâlnire irosită”

Trump a fost iniţial de acord cu Putin să poarte discuţii la Budapesta cu privire la războiul din Ucraina, probabil în săptămânile următoare, dar acest plan a fost suspendat marţi, Trump declarând că nu doreşte o „întâlnire irosită”.

În remarcile făcute la Casa Albă, preşedintele SUA a indicat că un punct cheie a rămas refuzul Moscovei de a înceta lupta de-a lungul liniei frontului actual.

