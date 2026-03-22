Video Un ministru britanic temperează avertismentele Israelului: „Nu există indicii că Iranul ar putea viza Londra”

„Suntem perfect capabili să protejăm această țară”

Declarațiile autorităților britanice contrazic avertismentele lansate de Israel. Steve Reed, un ministru din Regatul Unit, afirmă că evaluările serviciilor de informații nu indică faptul că Iranul ar putea lovi Londra cu rachete cu rază lungă de acțiune. Reacția vine după ce premierul israelian Beniamin Netanyahu a lansat un avertisment grav: Iranul are capacitatea de a pătrunde adânc în Europa”, insistând că este nevoie de un răspuns internațional, anunță BBC.

„Nu există nicio evaluare a serviciilor de informații care să susțină” afirmația Israelului potrivit căreia Iranul ar deține rachete cu rază lungă de acțiune capabile să ajungă la Londra, a declarat un ministru din cabinetul britanic.

Steve Reed a declarat pentru BBC că „nu există nicio evaluare specifică care să indice că iranienii vizează Marea Britanie - sau că ar putea face acest lucru, chiar dacă ar dori”, după ce Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au afirmat sâmbătă că Teheranul deține arme cu o rază de acțiune de până la 4.000 de kilometri.

Aceasta vine după ce s-a dezvăluit că Iranul a vizat baza militară comună SUA-Marea Britanie de pe Insulele Chagos din Oceanul Indian, la aproximativ 3.800 kilometri de Iran.

Reed a refuzat să precizeze cât de aproape au ajuns rachetele de teritoriul britanic de peste mări, afirmând că nu poate dezvălui „detalii operaționale”.

Iranul a lansat două rachete balistice către Diego Garcia - una dintre ele eșuând și neajungând la țintă, în timp ce cealaltă a fost interceptată, a declarat Reed.

Racheta interceptată a dispărut după ce un distrugător american a tras rachete asupra ei, potrivit Wall Street Journal, care a relatat primul despre atacuri, citând oficiali americani.

După ce au apărut știrile despre tentativa de atac, IDF a declarat sâmbătă că a dezvăluit anul trecut că Teheranul intenționa să dezvolte rachete capabile să ajungă în Europa, Asia și Africa.

Întrebat dacă acest lucru este adevărat, Reed a insistat că „nu există nicio evaluare specifică conform căreia iranienii ar viza Marea Britanie sau chiar ar putea să o facă, dacă ar dori”.

„Suntem perfect capabili să protejăm această țară și să o menținem în siguranță, fie că este vorba de teritoriul național, fie de bunurile și cetățenii noștri din întreaga regiune”, a declarat el duminică.

Presat din nou cu privire la comentariile IDF, el a spus: „Nu există nicio evaluare care să susțină ceea ce se spune.”

Chiar dacă Iranul ar fi capabil să lanseze atacuri la o astfel de distanță, forțele armate britanice ar fi capabile să apere Marea Britanie, a spus el.

Se estimează că arma cu cea mai mare rază de acțiune din arsenalul Iranului are o rază maximă de 2.000 km, mult sub distanța până la Diego Garcia și Londra.

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat cu câteva zile înainte ca SUA și Israelul să înceapă atacurile asupra Iranului că acesta a dezvoltat rachete care ar putea „amenința Europa” și că lucrează la construirea unor rachete capabile să lovească SUA.

Ministrul de Externe al Iranului a declarat la începutul acestei luni că țara sa a limitat în mod deliberat raza de acțiune a rachetelor sale la 2.000 km, deoarece „nu vrem să fim percepuți ca o amenințare de către nimeni altcineva din lume”.

Editor : C.A.

