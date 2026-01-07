Live TV

Ungaria critică propunerile postbelice ale Coaliției Voinței: „Europa de Vest creează riscul unui război direct cu Rusia”

Peter Szijjarto
Șeful diplomației ungare, Peter Szijjarto. Foto: REUTERS/Bernadett Szabo

Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a criticat, într-o postare pe rețelele sociale, propunerea statelor din Coaliția Voinței, care susțin Ucraina, de a stabili o prezență militară postbelică în țara măcinată de războiul declanșat de Rusia.

Ieri, la Paris, Coaliția Voinței a făcut încă o propunere care apropie Europa de o confruntare directă cu Rusia. Prin încercarea de a stabili o prezență militară în Ucraina, țările din Europa de Vest creează riscul unui război direct cu Rusia. Ungaria va rămâne în afara acestui conflict. Susținem negocierile de pace, inclusiv negocierile la cel mai înalt nivel între SUA și Rusia, și respingem ferm această ultimă mișcare către război”, a scris șeful diplomației maghiare, într-un mesaj pe platforma X.

Marți, 6 ianuarie, a avut loc, la Paris, summitul Coaliției Voinței. La reuniune a fost dezbătută propunerea de desfășurare a unei forțe de menținere a păcii în Ucraina, cu un posibil sprijin logistic și de informații din partea Statelor Unite. Steve Witkoff a anunțat că s-au înregistrat „progrese semnificative în mai multe domenii critice”, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a numit discuțiile cu delegația SUA drept „foarte substanțiale”. În cadrul summitului, Marea Britanie și Franța s-au angajat să trimită trupe în Ucraina, în cazul încheierii unui acord de pace. 

