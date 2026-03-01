Live TV

Ursula von der Leyen face apel pentru o „tranziție credibilă” în Iran: „Riscul de escaladare este real”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut duminică apel la desfășurarea unei „tranziții credibile” în Iran după moartea ghidului suprem Ali Khamenei în timpul loviturilor americano-israeliene, avertizând cu privire la riscul de escaladare a situației actuale, transmite France Presse.

Miniștrii de externe ai celor 27 de state membre UE, dintre care majoritatea sunt și membre ale NATO, au început duminică o reuniune prin videoconferință privind criza actuală. Potrivit Ursulei von der Leyen, dispariția lui Ali Khamenei oferă „o nouă speranță pentru poporul iranian”.

„Trebuie să veghem ca viitorul să îi aparțină poporului iranian și acesta să îl poată modela”, a scris șefa executivului UE pe social media. „În același timp, acest moment comportă un risc de instabilitate susceptibil să arunce regiunea într-o spirală a violenței. Riscul de escaladare este real. Iată de ce este nevoie urgentă de o tranziție credibilă”, a adăugat ea.

„Aceasta trebuie să însemne finalul programului militar iranian și al celui de rachete balistice, precum și al actelor de destabilizare”, a subliniat președinta CE.

La rândul său, șefa diplomației UE Kaja Kallas a estimat că moartea lui Ali Khamenei este „un moment decisiv în istoria Iranului”.

NATO a anunțat că va ajusta poziționarea forțelor sale pentru a garanta securitatea celor 32 de state membre ale sale în fața „amenințărilor potențiale” precum rachete balistice sau drone provenind din Iran și din regiunea sa „sau din alte regiuni”.

Comandantul suprem al forțelor aliate în Europa (SACEUR), generalul american Alexus Grynkewich, „continuă să țină legătura activ și periodic cu liderii militari de pe cele două maluri ale Atlanticului, precum și cu secretarul general al NATO”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Comandamentului suprem al forțelor aliate în Europa (SHAPE), colonelul Martin L. O'Donnell, pe platforma X.

