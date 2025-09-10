Live TV

Ursula von der Leyen propune o limită de vârstă pentru utilizarea rețelelor sociale în UE

Data actualizării: Data publicării:
ursula von der leyen
Foto: Profimedia Images

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a pronunţat miercuri în favoarea unei limite de vârstă pentru utilizarea reţelelor sociale în Uniunea Europeană, relatează dpa, preluat de Agerpres. 

În cadrul discursului privind Starea UE, adresat Parlamentului European în Strasbourg, Ursula von der Leyen a declarat că va numi un grup de experţi până la sfârşitul anului pentru a oferi consiliere cu privire la cea mai bună cale de acţiune. 

Ea a comparat posibilele reglementări pentru reţelele sociale cu cele pentru tutun şi alcool. 

„Aşa cum pe vremea mea, noi, ca societate, ne-am învăţat copiii că nu pot fuma, bea sau viziona conţinut pentru adulţi până la o anumită vârstă, cred că este timpul să luăm în considerare să facem acelaşi lucru şi pentru reţelele sociale”, a spus Ursula von der Leyen în faţa europarlamentarilor. 

„Simt anxietatea părinţilor care fac tot posibilul pentru a-şi proteja copiii. Aceşti părinţi se tem că, atunci când copiii lor ajung să aibă un telefon, ar putea fi expuşi la o gamă largă de pericole doar cu un scroll”, a adăugat ea. 

Şefa CE a enumerat ameninţările cu care se confruntă copiii online, printre care hărţuirea, conţinutul pentru adulţi, conţinutul care promovează autovătămarea şi „algoritmi care profită de vulnerabilităţile copiilor cu scopul explicit de a crea dependenţe”. 

Von der Leyen a menţionat Australia ca un posibil model pentru viitoarea legislaţie europeană. Australienii vor avea voie să utilizeze în viitor platforme precum X, TikTok, Facebook şi Instagram doar de la vârsta de 16 ani. 

Comisia dezvoltă o aplicaţie cu scopul de a oferi un sistem fiabil de verificare a vârstei pentru conţinutul care nu este potrivit pentru copii şi tineri. 

În Germania, 70% dintre respondenţi ar dori să vadă o vârstă minimă pentru accesul la reţelele sociale precum Facebook, Instagram sau TikTok, potrivit unui sondaj. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
1
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European...
drone polonia
2
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Șeful NATO îl somează pe...
Euromaidan-Warsaw Activists Blocked The Russian Ambassador, Poland - 09 May 2023
3
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei
MIG 29 Azerbaidjan
4
Apariție surpriză pe cerul Ucrainei: avion MiG-29 cu însemne ucrainene, dar camuflaj...
femeie pleaca cu valiza spre avion
5
Cazul angajaților care făceau cursuri la Nisa, pe bani publici. Ministru: „2.400 € pentru...
Primul semn că Lucescu va părăsi echipa națională. Decizia lui Burleanu + Gică Hagi!
Digi Sport
Primul semn că Lucescu va părăsi echipa națională. Decizia lui Burleanu + Gică Hagi!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID300416_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Traseul mitei de la ELCEN. Afaceristul moldovean care le-ar fi dat...
profimedia-0945094742
Cum au votat europarlamentarii români proiectul prin care UE condamnă...
profimedia-1035748215
„Blocați totul”. Proteste de amploare în Franța: aproape 300 de...
guvern republica moldova fb
Prima reacție a Guvernului de la Chișinău în cazul fostului adjunct...
Ultimele știri
Miniştrii apărării din China și SUA au discutat despre Taiwan şi Marea Chinei de Sud
Polițiștii locali ar putea purta Bodycam pe uniformă. Condițiile în care ar fi folosite (proiect)
Un bărbat și fiul său de 14 ani au murit într-un accident grav lângă Baia Mare. Mașina lor a intrat într-un TIR
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Parlamentul European
Parlamentul European a votat o rezoluție înainte de alegerile din Republica Moldova. Ce condamnă eurodeputații
EU drone unmanned autonomous technology of espionage and strikes on the enemy, Europe defense against invaders
UE va lansa o misiune de supraveghere a flancului estic. Ursula von der Leyen anunță construirea unui „zid de drone”
comisia europeana
România nu a scăpat de riscul suspendării fondurilor europene. Comisia și Parlamentul European discută situația deficitului
CDU retreat with the EPP
Liderii UE critică incursiunea dronelor rusești din Polonia: „Încălcare imprudentă, fără precedent. Regimul lui Putin amenință Europa”
EP-189906A_Plenary_10_SOTEU
Ursula von der Leyen, discurs privind starea UE: „Luptăm pentru o Europă liberă și independentă”. Noutățile anunțate de șefa CE
Partenerii noștri
Pe Roz
„Țineți-mă în viață!” De ce și-a dorit cu ardoare regina Elisabeta a II-a să mai trăiască după ce a fost...
Cancan
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a...
Fanatik.ro
Ocazie unică! Ceasul creat special pentru Gică Hagi, scos la licitație!
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
Gigi Becali a discutat direct cu primarul Piteștiului pentru transferul lui Tudose la FCSB. „Hai s-o facem!”...
Adevărul
„Ar fi un adevărat seppuku pentru economie”. Decizia radicală care ar arunca în aer prețurile dacă măsurile...
Playtech
Cum se împart banii din conturi după deces. Ce acte sunt necesare la bancă
Digi FM
Daciana Sârbu, declarații neașteptate după ce a făcut publică prima fotografie cu noul iubit: „„Nu totul...
Digi Sport
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat...
Pro FM
Lidia Buble, agresată în București de cine nici nu s-ar fi așteptat: "Am luat bătaie cu mătura la prima oră...
Film Now
Separați de ani buni, dar nedivorțați, Will Smith și Jada, pozați pentru prima dată împreună, după aproape...
Adevarul
Polonezii și balticii fac zid în fața Rusiei. Strategia ideală pentru România, explicată de un fost șef al...
Newsweek
800.000 pensionari iau bani în plus la pensie. În București se dau 500 lei, Bihor: 480 lei. De ce?
Digi FM
"Gloată troglodită, gujați și gușate". Maia Morgenstern, supărată după ce fiica ei, proaspăt mămică, a fost...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Drew Barrymore și Catherine Zeta-Jones, despre omul care le-a schimbat cariera și viața: "Lui îi datorăm...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea