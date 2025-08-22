Prim-ministrul maghiar Viktor Orbán a decis să-i trimită o scrisoare președintelui american Donald Trump cu privire la atacul Ucrainei asupra conductei Drujba, prin care Rusia furnizează petrol Ungariei și Slovaciei, informează Ukrainska Pravda.

„Această conductă aprovizionează Ungaria și Slovacia, două țări care nu au alte mijloace de a importa țiței. Ungaria sprijină Ucraina cu electricitate și benzină, iar în schimb bombardează conducta care ne aprovizionează. O mișcare foarte neprietenoasă! Îi urăm președintelui Trump mult succes în eforturile sale de pace”, a scris Orbán.

Președintele SUA ar fi răspuns: „Viktor, nu-mi place să aud asta – sunt foarte furios din cauza asta. Spune-i Slovaciei că ești marele meu prieten.”

Anterior, ministrul de Externe de la Budapesta, Péter Szijjártó, s-a plâns de cel de-al treilea atac asupra conductei petroliere Drujba, în urma căruia aprovizionarea cu petrol rusesc a țării sale a fost din nou oprită.

În noaptea de 17 spre 18 august, unități din cadrul Forțelor Sistemelor Autopilotate ale Forțelor Armate ale Ucrainei, împreună cu alte forțe de apărare, au atacat stația de pompare a petrolului Nikolske din regiunea Tambov din Rusia.

După aceasta, Péter Szijjártó a sugerat o posibilă sistare a furnizării de energie electrică din Ungaria către Ucraina, în ciuda faptului că energia electrică este furnizată pe bază comercială.

Comisia Europeană a răspuns că atacul ucrainean asupra conductei petroliere Drujba nu are niciun impact asupra aprovizionării cu petrol a Ungariei și Slovaciei, în ciuda plângerilor Budapestei împotriva Kievului.

