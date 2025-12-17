Live TV

Video Viktor Orban l-a întrebat pe Putin care va fi reacția Rusiei la o decizie UE privind activele rusești: „Un nou nivel de escaladare”

Data publicării:
vladimir putin - viktor orban - noiembrie 2025
Viktor Orban (stânga) și Vladimir Putin (dreapta). Foto: Profimedia

Premierul ungar Viktor Orban a dezvăluit că l-a întrebat pe Vladimir Putin care va fi reacția Rusiei la o eventuală decizie a UE de a utiliza activele rusești și a susținut că a fost asigurat de faptul că Moscova ține cont de obiecția Ungariei în această privință, relatează Ukrainska Pravda, citând Mandier.

În avionul spre Bruxelles, Orban a povestit că i-a scris lui Putin o scrisoare în care îl întreba despre răspunsul Rusiei la o posibilă decizie a UE de a folosi activele rusești pentru un „împrumut de reparații” acordat Ucrainei și dacă Putin va lua în considerare poziția anumitor țări membre.

Premierul ungar a susținut că a fost înștiințat că reacția Rusiei „va fi puternică” și că aceasta va ține cont de poziția fiecărei țări în parte cu privire la această chestiune.

Orban a repetat că Ungaria nu susține utilizarea activelor rusești înghețate în UE, deoarece acest lucru ar reprezenta „un nou nivel de escaladare”.

El a publicat, de asemenea, o postare pe X, în care se plângea că UE „a privat Ungaria de drepturile sale” și a încălcat principiul „cooperării loiale” în dezbaterile privind sancțiunile: „Creează un precedent periculos. Inacceptabil!”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Amintim că Banca centrală a Rusiei a intentat un proces la Moscova prin care solicită daune în valoare de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear, marcând primul pas în ceea ce Kremlinul a avertizat că va fi un coșmar juridic pentru UE din cauza planurilor de a utiliza active rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina

De asemenea, propunerea Uniunii Europene de a acorda Ucrainei împrumutul se confruntă cu „presiuni diferite din partea diferitelor părți”, a avertizat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas. 

Pe lângă Belgia, și Italia, Bulgaria, Malta și Republica Cehă și-au exprimat îndoielile cu privire la împrumutul pentru reparații.

Citește și:

Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”

De ce UE a ales să îngheţe pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa. Ce semnal transmite Moscovei

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
1
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
2
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
3
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Euroclear
4
Un „coșmar juridic”: Rusia solicită daune de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear...
Kupiansk, Ukraine, June 25 2024 Entrance to Kupiansk district. Soldiers and volunteers are used to signing and leaving flag at the entrance to the dis
5
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu...
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
Digi Sport
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
patriarhul Kirill și Vladimir Putin
„Putin este un dar de sus”. Patriarhul Kirill le cere rușilor să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru că au un asemenea lider
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Garanțiile de securitate de tip articolul 5 pentru Ucraina: nici credibile și nici durabile. „Nealinierea armată este cea mai fezabilă”
Ukrainian soldiers load FPV drones with explosives in Pokrovsk area to strike Russian positions
Soldații ruși din Pokrovsk apelează la o măsură disperată ca să nu execute ordinele comandanților
Primire călduroasă din partea președintelui Trump a liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Foto: Profimedia
„Spiritul și litera” summitului Trump-Putin din Alaska, piatra de temelie a strategiei Moscovei. Ideea americană de care Rusia profită
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan in finlanda
Nicușor Dan afirmă că „se vor întâmpla nişte lucruri în justiţie”, în...
GRECIA FINANTE -AFP Mediafax Foto-ARIS MESSINIS
Lecția grecească de reducere a evaziunii. Statul elen rambursează...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor: Cea mai mare parte din...
Rodica Stănoiu
Noi date din dosarul privind moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu...
Ultimele știri
Ilie Bolojan, interviu în direct la Digi FM, de la ora 13.00. Principalele declarații, în format video și livetext pe Digi24.ro
IGSU: „Pragul pentru autorizația PSI nu se reduce de la 600 la 200 mp.” Precizări după avertismentele HoReCa privind impactul economic
DOCUMENT AUR a depus două moțiuni simple împotriva miniștrilor de Justiție și Interne
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dublă minune pentru o femeie, în doar câteva săptămâni. Ce i s-a întâmplat la scurt timp după ce s-a vindecat...
Cancan
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Fanatik.ro
Miodrag Belodedici, reacție tranşantă în conflictul FCSB – CSA Steaua: “Noi am câştigat Cupa Campionilor”
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Denis Alibec și Dennis Politic, ultimele informații despre situația lor la FCSB. Mai rămân din ianuarie?
Adevărul
Avertisment dur de la London School of Economics. România e pe drumul dintre „trogloditismul intelectual” și...
Playtech
Adio „dată de expirare” pe alimente în România. Schimbarea propusă promite mai puțină risipă, dar cere mai...
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Câte kilograme a ajuns să aibă Ilie Dumitrescu
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
O superbă actriță, fascinată total de Tom Cruise: “E dovada că poți fi un geniu și un om bun în același timp”
Adevarul
O lecție de umanitate în mijlocul groazei: povestea care a sfidat cruzimea războiului
Newsweek
Bolojan vrea schimbarea legii pensiilor: Ce tip de pensie urmează să dispară? Sute de mii de români, afectați
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Și-a refăcut viața la 69 de ani. Kim Cattrall și soțul ei mult mai tânăr, lună de miere în Maldive. Actrița...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...