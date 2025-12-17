Premierul ungar Viktor Orban a dezvăluit că l-a întrebat pe Vladimir Putin care va fi reacția Rusiei la o eventuală decizie a UE de a utiliza activele rusești și a susținut că a fost asigurat de faptul că Moscova ține cont de obiecția Ungariei în această privință, relatează Ukrainska Pravda, citând Mandier.

În avionul spre Bruxelles, Orban a povestit că i-a scris lui Putin o scrisoare în care îl întreba despre răspunsul Rusiei la o posibilă decizie a UE de a folosi activele rusești pentru un „împrumut de reparații” acordat Ucrainei și dacă Putin va lua în considerare poziția anumitor țări membre.

Premierul ungar a susținut că a fost înștiințat că reacția Rusiei „va fi puternică” și că aceasta va ține cont de poziția fiecărei țări în parte cu privire la această chestiune.

Orban a repetat că Ungaria nu susține utilizarea activelor rusești înghețate în UE, deoarece acest lucru ar reprezenta „un nou nivel de escaladare”.

El a publicat, de asemenea, o postare pe X, în care se plângea că UE „a privat Ungaria de drepturile sale” și a încălcat principiul „cooperării loiale” în dezbaterile privind sancțiunile: „Creează un precedent periculos. Inacceptabil!”.

Amintim că Banca centrală a Rusiei a intentat un proces la Moscova prin care solicită daune în valoare de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear, marcând primul pas în ceea ce Kremlinul a avertizat că va fi un coșmar juridic pentru UE din cauza planurilor de a utiliza active rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina

De asemenea, propunerea Uniunii Europene de a acorda Ucrainei împrumutul se confruntă cu „presiuni diferite din partea diferitelor părți”, a avertizat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas.

Pe lângă Belgia, și Italia, Bulgaria, Malta și Republica Cehă și-au exprimat îndoielile cu privire la împrumutul pentru reparații.

