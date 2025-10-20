Vizita așteptată a lui Putin la Budapesta stârnește revoltă în UE. Ministru lituanian: „Locul lui este la Haga, în fața Tribunalului”

Liderul rus Vladimir Putin ar trebui să fie împiedicat să participe la negocierile menite să înghețe războiul din Ucraina, a avertizat unul dintre cei mai importanți diplomați europeni, după ce președintele american Donald Trump a promovat Ungaria ca țară gazdă. Înaintea reuniunii țărilor membre ale UE de luni, de la Luxemburg, ministrul lituanian de Externe, Kestutis Budrys, a criticat planurile pentru discuții, care ar marca prima vizită a lui Putin într-o țară a UE de la lansarea invaziei pe scară largă, în februarie 2022, anunță Politico.

„Nu îmi pot imagina că va traversa spațiul nostru aerian”, a spus Budrys. „Nu este loc pentru criminali de război în Europa. Singurul loc pentru Putin în Europa este la Haga, în fața tribunalului, nu în vreuna dintre capitalele noastre”, a adăugat ministrul lituanian de Externe.

Întrebat dacă refuzul de a sprijini potențialul summit, negociat de Casa Albă, ar risca să-l supere pe Donald Trump, Budrys a răspuns doar că „există și alte modalități dacă el vrea să ajungă acolo, dar eu aș căuta și alternative”.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a cultivat cu atenție relațiile atât cu Putin, cât și cu Trump și a susținut cu entuziasm planurile ca țara sa să găzduiască summitul.

Între timp, șefa afacerilor externe a UE, Kaja Kallas, a declarat că planurile ca Putin - care este căutat de Curtea Penală Internațională pentru crime de război - să vină la Budapesta „nu sunt plăcute”.

Cu toate acestea, ea a continuat: „America are multă putere pentru a presa Rusia să vină la masa negocierilor; dacă o folosesc, atunci desigur, acest lucru este bun”.

Ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a adăugat că discuțiile ar putea avea sens, dar numai dacă vor duce la un „încetare imediată a focului”.

Comisia Europeană a sugerat că restricțiile de spațiu aerian care împiedică diplomații ruși să călătorească în mare parte a continentului ar putea fi relaxate pentru a-i permite lui Putin să participe la discuții.

Trump i-a spus președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că va „încerca să pună capăt acestui război pe linia actuală” de contact militar, în loc să preseze Kievul să renunțe la teritoriul din Donbas, pe care forțele Moscovei nu au reușit să-l cucerească pe câmpul de luptă.

