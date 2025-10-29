Volodimir Zelenski l-a invitat pe Javier Milei în Ucraina, după victoria partidului președintelui argentinian în alegerile parlamentare

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o convorbire „cordială” cu președintele argentinian Javier Milei, felicitându-l pe acesta din urmă pentru succesul partidului său în recentele alegeri intermediare. Zelenski a anunțat că a profitat de ocazie pentru a-l invita pe Milei să facă o vizită în Ucraina, anunță The Independent.

„Argentina depune eforturi considerabile pentru a obține succesul și a se consolida, și îi dorim sincer să continue să avanseze în implementarea tuturor reformelor necesare”, a declarat Volodimir Zelenski.

„L-am invitat pe președinte (n.r. al Argentinei) să viziteze Ucraina pentru a continua dialogul nostru și a aborda principalele perspective de dezvoltare a relațiilor dintre țările noastre: avem într-adevăr multe proiecte pe care le putem realiza împreună. Echipele noastre vor rămâne în contact”, a adăugat liderul ucrainean.

Partidul preşedintelui ultraliberal argentinian Javier Milei a câştigat duminică, cu o largă majoritate, alegerile legislative de la jumătatea mandatului. Partidul La Libertad Avanza a înregistrat puţin peste 40% din voturi la nivel naţional, potrivit rezultatelor după numărarea a 90% din voturi.

Aceste alegeri legislative de la jumătatea mandatului sunt cruciale pentru preşedinte, care este acum sigur că îşi va consolida baza parlamentară (în prezent 15% din deputaţi şi 10% din senatori). Astfel, el îşi va spori capacitatea de a reforma, în cei doi ani rămaşi din mandatul său, o economie fragilă şi aflată în plină turbulenţă financiară.

Editor : C.A.