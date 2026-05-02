Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”

Un băiat de 12 ani din Ucraina a reușit să dezactiveze singur o dronă rusească ghidată prin fibră optică ce se îndrepta spre frații săi, relatează Ukrinform. Incidentul s-a petrecut pe 18 aprilie, în regiunea Cernihiv.

Anatoli Prohorenko, în vârstă de 12 ani, a tăiat cablul de fibră optică prin care era ghidată drona, salvându-și astfel frații și surorile de atacul rusesc.

Băiatul a povestit pentru presa locală că era afară când a văzut drona rusească zburând spre locul unde se jucau frații săi mai mici, împreună cu alți copii.

„Zbura și am văzut cum începe să se întoarcă. M-am ghemuit la pământ, apoi am văzut drona ridicându-se. Mi-am spus: «Gata, în 15 secunde îl tai!». Nepotul meu a ieșit în fugă și a strigat: «Taie-l!». Am tăiat cablul și am văzut cum drona începe să urce, pentru că pierduse controlul, apoi a căzut. Ne pregăteam de o explozie, dar drona a căzut la aproximativ 100-150 de metri de noi, în tufișuri”, a povestit băiatul.

Anatoli a spus că fusese învățat cum să taie fibra optică de către niște militari.

„Ne-am dus în pădure să-i ajutăm să taie lemne de foc. Ne-am împrietenit. Când am tăiat ultimul copac, era un cablu pe el. Mi-a arătat și mi-a spus: «În caz de nevoie, taie-l». Apoi instinctul a intervenit, pentru că acolo erau frații mei și încă trei copii”, a spus băiatul.

El spune că i-a fost frică, deoarece era prima dată când făcea acest lucru, dar grija pentru familia sa a depășit teama.

„Aproape că nu mă mai tem de nimic. Da, frica de Shahed (drone iraniene folosite de Rusia, n.r.) este încă acolo. Dar, locuind în Semenivka, nu te mai sperie când le vezi zburând”, spune el.

