Un controversat proiect al ginerelui lui Trump stârnește revoltă la Belgrad. Ce clădire simbol este vizată

După semnarea unui contract de închiriere pe 99 de ani, Parlamentul Serbiei a început să dezbată un plan de accelerare a dezvoltării unui controversat complex de lux în Belgrad. Complexul a fost propus de compania de investiții a lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, scrie The Independent.

Autoritățile sârbe și compania americană Affinity Global Development a lui Kushner au semnat acordul în mai 2024, permițând companiei să renoveze două clădiri care au găzduit odată sediul Armatei Populare Iugoslave.

Clădirea vizată de proiectul firmei lui Kushner. Foto- Danas:BETA

Proiectul, care ar include un hotel, apartamente, magazine și spații de birouri, a declanșat proteste pe scară largă în rândul multora care consideră vechiul sediu, care a fost avariat în urma bombardamentelor NATO din 1999, ca un tribut cultural semnificativ pentru cei care au murit și un monument al arhitecturii moderniste din era iugoslavă.

Cu toate acestea, guvernul sârb a continuat proiectul. În noiembrie 2024, a retras clădirilor statutul de patrimoniu cultural protejat, iar săptămâna aceasta, odată ce dezbaterea asupra proiectului de lege se va încheia, va vota dacă va accelera procedurile de obținere a autorizațiilor de construcție.

Avocații au afirmat că este ceva rar ca un proiect atât de specific să beneficieze de o astfel de atenție din partea Parlamentului.

Savo Manojlovic, expert juridic și lider al partidului de opoziție Kreni Promeni, a declarat că proiectul de lege „suspendă toate standardele privind protecția bunurilor culturale”. El a afirmat că va solicita Curții Constituționale din Serbia să se pronunțe asupra constituționalității proiectului de lege.

Kushner, care este căsătorit cu fiica lui Trump, Ivanka, a înființat Affinity Global Development după ce a demisionat din funcția de consilier la Casa Albă în 2021.

