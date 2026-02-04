Un laborator biologic ilegal, suspectat de legături cu China, a fost descoperit într-o locuință din Las Vegas. A intervenit FBI

Autoritățile americane anchetează un laborator biologic suspectat de legături cu China, descoperit într-o locuință din Las Vegas. Ofițerii SWAT au executat sâmbătă un mandat de percheziție într-o locuință din partea de est a orașului, după ce au primit un pont că în interiorul acesteia funcționa un laborator biologic, potrivit Departamentului de Poliție Metropolitană din Las Vegas, citați de Fox News.

Peste 1.000 de probe cu „materiale biologice și periculoase potențiale” au fost găsite în principal într-un garaj încuiat, a declarat șeriful Kevin McMahill de la Departamentul de Poliție Metropolitană din Las Vegas în cadrul unei conferințe de presă luni. Autoritățile au declarat că nu există niciun pericol pentru public.

Administratorul proprietății a fost arestat

Administratorul proprietății, Ori Solomon, în vârstă de 55 de ani, a fost arestat sâmbătă și dus la Centrul de detenție din Clark County, sub acuzația de eliminare și deversare de deșeuri periculoase, a declarat poliția.

Șeriful Kevin McMahill de la LVMPD a declarat că poliția a luat măsuri de precauție extinse în timpul executării mandatului. Autoritățile, a spus el, au folosit un robot pentru a curăța casa, a colecta probe din aer și a trimite echipe specializate în materiale periculoase pentru a îndepărta obiectele în condiții de siguranță.

În garaj, anchetatorii au găsit mai multe frigidere cu flacoane conținând lichide necunoscute, o centrifugă și alte echipamente de laborator, au declarat autoritățile.

„Unele dintre aceste probe includeau materiale biologice și lichide care au fost colectate meticulos și trimise la laboratoarele FBI pentru testare”, a declarat poliția într-un comunicat.

Proprietarul casei, suspect în altă speță

Anchetatorii l-au identificat pe proprietarul casei din Las Vegas ca fiind Jia Bei Zhu, care se află deja în custodia federală în urma descoperirii unui laborator biologic neautorizat în Reedley, California, în 2023.

Zhu a fost arestat în acel caz sub acuzații federale, fiind acuzat că a fabricat și distribuit dispozitive medicale cu etichete false, inclusiv teste pentru COVID-19, sarcină și HIV, fără autorizații corespunzătoare și că a făcut declarații false către Food and Drug Administration. Procesul său este programat să înceapă în aprilie.

Avocatul lui Zhu, Anthony Capozzi, a declarat luni că clientul său nu este implicat în ancheta din Las Vegas.

„El nu este implicat în niciun fel de laborator biologic care funcționează într-o locuință din Las Vegas”, a spus Capozzi. „Nu știm ce se întâmplă în acea locuință.”

Laboratorul biologic din Reedley a atras atenția după ce a fost descoperit un laborator clandestin care funcționa într-un depozit deținut de compania lui Zhu, Universal Meditech Inc.

Potrivit unui raport al Comisiei speciale a Camerei Reprezentanților pentru Republica Populară Chineză, Zhu, în vârstă de 62 de ani, este cetățean al RPC și un fugar căutat de Canada. Comisia a susținut că Zhu avea legături strânse cu guvernul chinez și era implicat într-o organizație criminală transnațională care a furat milioane de dolari în proprietate intelectuală de la companii americane.

Autoritățile locale din Reedley au semnalat pentru prima dată problema în decembrie 2022, după ce un agent de control al respectării codului a observat un furtun de grădină verde care ieșea din depozit. O inspecție ulterioară a dezvăluit existența unui echipament de laborator extins, a dispozitivelor de producție și a congelatoarelor de uz medical în interiorul clădirii.

Autoritățile au raportat, de asemenea, că au găsit aproximativ 1.000 de șoareci transgenici utilizați în cercetarea bolilor. Angajații facilității au declarat autorităților că șoarecii au fost modificați genetic pentru cercetarea COVID-19.

