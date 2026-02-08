Live TV

Un lider Hamas exclude depunerea armelor. „Nu vom accepta o dominaţie străină”

Hamas armed wing holds military parade in Gaza
Un luptător palestinian din aripa armată a Hamas participă la o paradă militară pentru a marca aniversarea războiului din 2014 cu Israelul, lângă granița din centrul Fâșiei Gaza, 19 iulie 2023. Foto: REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
Condițiile Hamas „Nu vom accepta o dominaţie străină”

Un lider al Hamas, Khaled Mechaal, declară că mişcarea islamistă palestiniană nu va renunţa la armele sale şi va refuza orice dominaţie străină în Fâşia Gaza, în pofida îndemnurilor la dezarmare lansate de Israel şi SUA.

„Incriminarea rezistenţei, a armelor sale şi a celor care au condus-o este ceva ce noi nu ar trebui să acceptăm”, a declarat Khaled Mechaal duminică, în timpul unei conferinţe la Doha, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

El a adăugat că armamentul mişcării Hamas este parte integrantă a „rezistenţei” contra Israelului în teritoriile palestiniene.

„Atât timp cât există (un regim de) ocupaţie, există rezistenţă. Rezistenţa este dreptul popoarelor aflate sub ocupaţie (...). Este ceva de care naţiunile sunt mândre”, a mai spus Khaled Mechaal, fost şef al biroului politic al Hamas, care conduce în prezent biroul pentru diaspora al mişcării.

Condițiile Hamas

După punerea în aplicare a unui armistiţiu pe 10 octombrie, planul preşedintelui american Donald Trump menit să pună capăt definitiv războiului dintre Israel şi Hamas a intrat la mijlocul lui ianuarie în cea de-a doua fază a sa, ce prevede în special dezarmarea mişcării şi retragerea progresivă a armatei israeliene din Gaza.

Însă Hamas, care conduce teritoriul din 2007, a făcut din dezarmarea sa o linie roşie, fără a exclude totodată că ar putea preda armele sale unei viitoare autorităţi aflate în mâinile palestinienilor.

Potrivit unor responsabili israelieni, mişcarea islamistă mai dispune de circa 20.000 de combatanţi şi zeci de mii de arme în Gaza.

Guvernarea teritoriului, distrus de doi ani de război, urmează încă să fie încredinţată într-o fază de tranziţie unui comitet format din 15 tehnocraţi palestinieni, sub autoritatea „Consiliului de Pace” prezidat de Donald Trump.

„Nu vom accepta o dominaţie străină”

Khaled Mechaal a îndemnat duminică acest „Consiliu de Pace” să adopte o „abordare echilibrată” ce ar permite reconstrucţia Fâşiei Gaza şi afluxul de ajutor umanitar, atenţionând totodată că Hamas nu va accepta o „dominaţie străină”.

„Aderăm la principiile noastre naţionale şi respingem logica tutelei, orice intervenţie externă sau revenire sub un mandat, indiferent sub ce formă”, a declarat el.

„Palestinienii trebuie să fie guvernaţi de palestinieni. Gaza aparţine locuitorilor din Gaza şi Palestinei. Nu vom accepta o dominaţie străină”, a insistat el.

Khaled Mechaal, care a condus biroul politic al Hamas din 2004 până în 2007, era considerat de mai multe surse intervievate de AFP unul dintre favoriţi pentru a ocupa din nou aceste funcţii, în timp ce mişcarea pregăteşte alegeri interne pentru a reconstrui conducerea sa decimată de război.

Editor : B.P.

