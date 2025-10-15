Live TV

Un oficial din cabinetul lui Benjamin Netanyahu ignoră optimismul lui Donald Trump: Războiul din Gaza „nu s-a terminat”

gaza-cladiri distruse
Foto: Ebrahim Hajjaj via Reuters

La aproape o săptămână de la semnarea armistițiului Israel - Hamas, un înalt oficial din cabinetul lui Benjamin Netanyahu a susținut că războiul din Gaza nu a luat sfârșit încă, în pofida insistențelor lui Donald Trump de la începutul săptămânii și a unei scrisori trimise de guvern familiilor ostaticilor în care se preciza că războiul s-a încheiat, relatează The Times of Israel.

„Suntem încă în prima fază”, a afirmat oficialul, făcând aluzie la acordul de încetare a focului și eliberarea ostaticilor. „Trebuie să îl ducem la bun sfârșit. Fără a-l duce la bun sfârșit, nu s-a terminat.”

„Chiar și Trump spune că s-a terminat – dar a spus chiar că Hamas trebuie să se dezarmeze, iar dacă nu o vor face, «noi îi vom dezarma»”.„Vrem să punem capăt acestui război”, continuă oficialul. „Nimeni nu vrea să fie în război. Dar trebuie să încheiem războiul cu etapele care sunt clar definite în acest plan.”

„Hamas va fi dezarmat”, a mai adăugat oficialul.

Amintim că premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat într-un interviu pentru CBS că implementarea celei de-a doua etape a acordului cu Hamas depinde de demilitarizarea completă a grupării islamiste, avertizând că, în caz contrar, „se va dezlănțui iadul”.

„Am convenit să acordăm o şansă păcii”, a afirmat Netanyahu într-un interviu acordat marţi seara postului de televiziune american CBS, la o zi după o vizită-fulger a lui Donald Trump la Tel Aviv pentru a marca prima etapă a planului său de pace în 20 de puncte pentru Fâşia Gaza, în cadrul căreia a declarat că „războiul s-a încheiat”.

Recent, gruparea islamistă palestiniană Hamas a returnat rămășițe pământești ale unui palestinian.

Biroul purtătorului de cuvânt al armatei a confirmat eroarea, iar oficialii israelieni din domeniul securității au declarat că această confuzie nu a fost probabil intenționată. „Este mai bine pentru ei să aducă cadavre care se dovedesc a fi identificate greșit decât să aștepte confirmarea absolută din partea lor, ceea ce ar putea dura mai mult”, a declarat un oficial.

