Acordul Israel-Hamas, a doua etapă: demilitarizarea. Netanyahu avertizează gruparea islamistă: „Se va dezlănțui iadul”

Benjamin Netanyahu. Foto: GettyImages
Dezarmarea Hamas, următorul pas „Cel mai mare dar pe care îl putem oferi poporului israelian”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat într-un interviu pentru CBS că implementarea celei de-a doua etape a acordului cu Hamas depinde de demilitarizarea completă a grupării islamiste, avertizând că, în caz contrar, „se va dezlănțui iadul”.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu şi-a exprimat speranţa marţi că se va putea trece la implementarea celei de-a doua etape a acordului între Israel şi Hamas, subliniind că toate condiţiile preşedintelui american Donald Trump sunt „foarte clare” în acest sens, şi anume că gruparea islamistă palestiniană trebuie să renunţe la arme şi să se demilitarizeze, pentru că în caz contrar „se va dezlănţui iadul”.

„Am convenit să acordăm o şansă păcii”, a afirmat Netanyahu într-un interviu acordat marţi seara postului de televiziune american CBS, la o zi după o vizită-fulger a lui Donald Trump la Tel Aviv pentru a marca prima etapă a planului său de pace în 20 de puncte pentru Fâşia Gaza, în cadrul căreia a declarat că „războiul s-a încheiat”.

Dezarmarea Hamas, următorul pas

Acum că ostaticii în viaţă au fost eliberaţi, premierul israelian a declarat că următorul pas trebuie să fie „demilitarizarea” şi „dezarmarea” Hamas. „În primul rând, Hamas trebuie să renunţe la arme”, a spus Netanyahu într-un interviu acordat în exclusivitate din Tel Aviv lui Tony Dokoupil, co-prezentator al emisiunii CBS Mornings. „Iar în al doilea rând trebuie să ne asiguram că nu mai există instalaţii de fabricare a armelor în Fâşia Gaza. Nu există contrabandă cu arme în Gaza. Asta înseamnă demilitarizare”, a explicat el.

Gruparea islamistă Hamas a refuzat însă să depună armele. Preşedintele american a avertizat marţi că, dacă Hamas nu se dezarmează, „noi îi vom dezarma”.„Şi se va întâmpla rapid şi poate violent”, a avertizat Donald Trump. „Dar se vor dezarma”, a insistat el.

Netanyahu a parafrazat în interviul pentru CBS aceste declaraţii ale preşedintelui Donald Trump: În caz contrar, „se va dezlănţui iadul!”. „Ei bine, sper că nu va fi aşa. Sper că vom putea face asta în mod paşnic. Cu siguranţă suntem pregătiţi să o facem”, a afirmat el.

Acordul, negociat de administraţia Trump, a asigurat eliberarea tuturor celor 20 de ostatici israelieni rămaşi în viaţă în schimbul a aproape 2.000 de prizonieri şi deţinuţi palestinieni reţinuţi de Israel.

„Cel mai mare dar pe care îl putem oferi poporului israelian”

Hamas a returnat luni rămăşiţele a patru ostatici israelieni decedaţi, iar marţi au fost predate încă patru, rămânând încă 20 de returnat. O organizaţie care reprezintă familiile ostaticilor a cerut suspendarea planului de pace "până când toate persoanele decedate vor fi returnate". Preşedintele Trump declarase luni că nu toate cadavrele au fost găsite şi recuperate.

Acest schimb a reprezentat un pas crucial în cadrul acordului între Israel şi Hamas, destinat să pună capăt războiului în Fâşia Gaza şi să ducă la instaurarea unei păci durabile în această regiune afectată de decenii de conflict. Planul prevede de asemenea retragerea Israelului din anumite părţi din Fâşia Gaza şi stipulează că un „ajutor complet să fie trimis fără întârziere” în Gaza, unde palestinienii se confruntă cu foametea. Planul cuprinde, de asemenea, dar nu rezolvă în totalitate, aspecte mai sensibile, precum guvernarea postbelică a Gazei, statalitatea palestiniană şi dezarmarea Hamas.

Pentru cei care se îndoiesc că îşi doreşte pacea, Netanyahu le-a recomandat să-şi amintească de Acordurile Abraham, prin care Israelul şi-a normalizat relaţiile cu patru naţiuni din cadrul Ligii Arabe. „Avem ocazia să lărgim această pace”, a apreciat premierul Netanyahu, adăugând că acesta ar fi „cel mai mare dar pe care îl putem oferi poporului israelian, popoarelor din regiune şi popoarelor lumii”, conform CBS.

