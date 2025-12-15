Live TV

Un pilot a evitat la limită o ciocnire în zbor cu un avion al Forțelor Aeriene ale SUA. „A trecut direct în fața noastră. E scandalos”

Avion Jet Blue
Foto: Profimedia

O coliziune evitată la limită între un avion comercial JetBlue și un avion-cisternă al Forțelor Aeriene SUA, în apropiere de Venezuela, este în curs de examinare, a declarat luni Comandamentul Sudic al SUA, citat de BBC.

Avionul de pasageri care decolase din din Curaçao și-a oprit ascensiunea pentru a evita ciocnirea cu aeronava militară.

Distanța exactă dintre cele două avioane nu este cunoscută, deoarece transponderul avionului Forțelor Aeriene - un dispozitiv care transmite informații despre locație controlorilor de trafic aerian - nu era pornit.

Compania JetBlue a precizat că echipajul său a raportat incidentul conducerii companiei aeriene și că operatorul „va participa la orice anchetă”.

Avionul JetBlue zbura de la Curaçao, o insulă în largul coastei Venezuelei, către aeroportul JFK din New York.

„Aproape că am avut o coliziune în aer aici. Au trecut direct pe traiectoria noastră de zbor. Nu au transponderul pornit, este scandalos”, a spus pilotul JetBlue, conform unei înregistrări făcute publice.

„Tocmai am avut un avion care a trecut direct în fața noastră la o distanță de opt kilometri de noi - poate 4 sau 5 kilometri - dar era un avion de realimentare aer-aer al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite și se afla la altitudinea noastră. A trebuit să oprim urcarea”, mai spune pilotul într-o înregistrare.

Pilotul a mai spus că avionul Forțelor Aeriene s-a îndreptat apoi spre spațiul aerian venezuelean.

Într-o declarație pentru CBS News, un purtător de cuvânt a declarat că Forțele Aeriene sunt la curent cu incidentul și analizează în prezent situația.

„Piloții militari sunt profesioniști foarte calificați care operează în conformitate cu procedurile stabilite și cerințele aplicabile privind spațiul aerian”, a spus purtătorul de cuvânt. „Siguranța rămâne o prioritate absolută și lucrăm prin canalele adecvate pentru a evalua faptele.”

Incidentul vine după un avertisment din partea Administrației Federale a Aviației de luna trecută către aeronavele americane, îndemnându-le să „fie precaute” atunci când se află în spațiul aerian venezuelean, „din cauza înrăutățirii situației de securitate și a activității militare intensificate în sau în jurul Venezuelei”.

Editor : M.B.

