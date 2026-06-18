Live TV

Un viceamiral german constată o prezenţă rusească „din ce în ce mai agresivă” în Marea Baltică

Data publicării:
nave in marea baltica
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Prezenţa navelor de război ruseşti şi securitatea în regiunea Mării Baltice rămâne o preocupare deosebită pentru marina germană, a declarat joi viceamiralul german Axel Deertz, în marja unei conferinţe desfăşurate la Kiel, în nordul Germaniei, relatează dpa.

„Aceasta este o zonă unde situaţia de securitate s-a agravat în mod vizibil, unde un potenţial adversar este destul de activ şi se comportă într-un mod din ce în ce mai agresiv”, a avertizat viceamiralul german în cadrul Seapower Symposium din Kiel.

În cadrul acestui forum, ofiţeri superiori din Germania, SUA şi alte ţări membre NATO discută despre modalităţi de protejare a flancului nordic al Europei, notează dpa, citată de Agerpres.

În ultimele zile, circa 6.000 de soldaţi din 15 ţări s-au antrenat la bordul a 20 de nave în timpul exerciţiului NATO "Baltops" în Marea Baltică. Această a 55-a ediţie a exerciţiilor „Baltops” a fost condusă ca de obicei de US Navy. Securitatea Mării Baltice este crucială pentru securitatea Europei şi, prin urmare, şi pentru cea a SUA, a declarat viceamiralul Jeffrey T. Anderson, comandantul Flotei a VI-a a SUA.

Deertz a subliniat cooperarea nu numai între forţele armate, ci şi cu paza de coastă, pescari şi autorităţile vamale, ceea ce duce la obţinerea unei imagini coordonate a situaţiei şi permite o reacţie mai rapidă.

Referindu-se la Rusia, el a spus că „avem reguli care datează din perioada Războiului Rece pe care ambele părţi continuă să le respecte. Ştim că nu are rost să ne atacăm unul pe celălalt, aşa că păstrăm distanţa”.

Scopul, a spus el, este de a evita neînţelegerile. Ar fi nesincer să se susţină că riscul unui incident militar este zero.„Nimeni nu trebuie să-şi facă griji acum că va fi atacat mâine. Trebuie doar să fim atenţi”, a mai spus viceamiralul Axel Deertz.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Mette-Marit
2
Numărul donatorilor de organe a crescut brusc în Norvegia după ce prinţesa moştenitoare a...
Adrian Vestea si sorin Grindeanu
3
Răsturnare de situație: 6 parlamentari PSD nu vor să voteze Guvernul Veștea. Liderul PNL...
2026-06-15-1569
4
Negocieri pentru guvernul Veștea: Discuții cu fiecare parlamentar care ar putea vota...
BUCURESTI - REUNIUNEA CONSILIULUI PNL - 28 IUN 2025
5
PNL a convocat Congresul. Bolojan vrea să-l excludă pe Veștea și să taie numărul de șefi...
Shakira arată așa la 49 de ani și s-a aflat ce mănâncă de două ori pe zi: ”E șocant”
Digi Sport
Shakira arată așa la 49 de ani și s-a aflat ce mănâncă de două ori pe zi: ”E șocant”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Centrala nucleară Zaporojie.
Rusia acuză Ucraina că a ucis un angajat al centralei nucleare Zaporojie într-un atac cu drone
petroliere în Ormuz
Petrolul circulă din nou prin Strâmtoarea Ormuz, dar noul acord din Orientul Mijlociu este deja pus la încercare
moscova
Momentul în care „capacul” unui rezervor gigantic de la rafinăria din Moscova a sărit zeci de metri în aer în urma atacului Ucrainei
volkswagen shutterstock_1154271856
Volkswagen pregăteşte concedieri masive: 50.000 de locuri de muncă, eliminate până în 2030
Oameni pe stradă, în Madrid.
Românii din Spania, din ce în ce mai puțini: o treime au plecat din țară în ultimul deceniu. Cum se explică fenomenul
Recomandările redacţiei
dominic fritz
Dominic Fritz a pierdut definitiv procesul cu ANI. Înalta Curte de...
nicusor dan
Nicușor Dan evită să spună dacă e de acord ca Guvernul Veștea să...
dominic fritz sustine un discurs
Ce se întâmplă cu mandatul primarului Dominic Fritz, după ce instanța...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Instanța a suspendat decizia BPN al PNL de excludere a liberalilor...
Ultimele știri
Prima reacție a lui Mojtaba Khamenei după semnarea memorandumului cu SUA
CM 2026. Cehia, meci egal cu Africa de Sud, în grupa A, condusă de Mexic
Sighiartău, replică acidă după ce Veștea a cerut amânarea Congresului PNL: „Crede că liberalii sunt nişte fripturişti”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A murit medicul care a ajutat-o pe Adriana Iliescu să devină mamă la aproape 67 de ani. Povestea care a făcut...
Cancan
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Fanatik.ro
Ce mesaj i-a transmis Cristiano Ronaldo fiului său, direct de la CM 2026. Cristiano Ronaldo Jr. a sărbătorit...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
CFR Cluj, încă o lovitură: vândut în Kazahstan pentru 500.000 de euro! Exclusiv
Adevărul
Rușii au simțit pe pielea lor teroarea războiului. Atacul cu drone asupra Moscovei: blocuri, centre...
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
Viorica Dăncilă rupe tăcerea despre perioada în care a fost premier: „Am fost trădată de cei din casă. Mi-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dan Petrescu a luat decizia în privința revenirii în fotbal
Pro FM
Câți bani câștigă Mihai Trăistariu din apartamentele de la mare. Artistul estimează un profit frumos în vara...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Macaulay Culkin rupe tăcerea despre cea mai importantă persoană pentru el: „Viața mea s-a schimbat pentru...
Adevarul
De ce nu mai vor românii să muncească în Spania. Spaniolii, îngrijorați de exod: piața muncii resimte primele...
Newsweek
Un nou ajutor la pensie pentru 4.600.000 pensionari, votat de Senat. Ce e obligată Casa de Pensii să facă?
Digi FM
Sfârșit tragic pentru o femeie de 37 de ani, aflată în vacanță în Grecia. A murit într-un accident rutier cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Unul dintre cele mai mari mistere de la Stonehenge ar putea fi rezolvat. Cum a ajuns uriașa Piatră a...
Digi Animal World
Poziția preferată de somn a pisicilor ascunde un secret. De ce se ghemuiesc atât de des
Film Now
Copiii îi întorc spatele, dar Brad Pitt își găsește liniștea în brațele unei femei cu 29 de ani mai tânără...
UTV
Andreea Bănică a întors toate privirile într-o ținută roșie transparentă. Artista și-a schimbat look-ul