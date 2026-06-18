Un viceamiral german constată o prezenţă rusească „din ce în ce mai agresivă” în Marea Baltică

Prezenţa navelor de război ruseşti şi securitatea în regiunea Mării Baltice rămâne o preocupare deosebită pentru marina germană, a declarat joi viceamiralul german Axel Deertz, în marja unei conferinţe desfăşurate la Kiel, în nordul Germaniei, relatează dpa.

„Aceasta este o zonă unde situaţia de securitate s-a agravat în mod vizibil, unde un potenţial adversar este destul de activ şi se comportă într-un mod din ce în ce mai agresiv”, a avertizat viceamiralul german în cadrul Seapower Symposium din Kiel.

În cadrul acestui forum, ofiţeri superiori din Germania, SUA şi alte ţări membre NATO discută despre modalităţi de protejare a flancului nordic al Europei, notează dpa, citată de Agerpres.

În ultimele zile, circa 6.000 de soldaţi din 15 ţări s-au antrenat la bordul a 20 de nave în timpul exerciţiului NATO "Baltops" în Marea Baltică. Această a 55-a ediţie a exerciţiilor „Baltops” a fost condusă ca de obicei de US Navy. Securitatea Mării Baltice este crucială pentru securitatea Europei şi, prin urmare, şi pentru cea a SUA, a declarat viceamiralul Jeffrey T. Anderson, comandantul Flotei a VI-a a SUA.

Deertz a subliniat cooperarea nu numai între forţele armate, ci şi cu paza de coastă, pescari şi autorităţile vamale, ceea ce duce la obţinerea unei imagini coordonate a situaţiei şi permite o reacţie mai rapidă.

Referindu-se la Rusia, el a spus că „avem reguli care datează din perioada Războiului Rece pe care ambele părţi continuă să le respecte. Ştim că nu are rost să ne atacăm unul pe celălalt, aşa că păstrăm distanţa”.

Scopul, a spus el, este de a evita neînţelegerile. Ar fi nesincer să se susţină că riscul unui incident militar este zero.„Nimeni nu trebuie să-şi facă griji acum că va fi atacat mâine. Trebuie doar să fim atenţi”, a mai spus viceamiralul Axel Deertz.

Editor : Liviu Cojan